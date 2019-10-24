Стаховский проиграл в 1/8 финала челленджера в Гамбурге

Украинский теннисист Сергей Стаховский завершил выступление в одиночном разряде на челленджере ATP с призовым фондом 46600 евро в немецком Гамбурге.
На стадии 1/8 финала соперником Сергея Стаховского (ATP 145) был представитель Турции Алтуг Челикбилек (ATP 365). Украинец уступил сопернику в двух сетах со счетом 6:7 (6:8), 2:6.
Стаховский был посеян на турнире под 4-м номером, благодаря чему начал выступления со второго круга, в рамках которого обыграл в двух сетах американского теннисиста Максима Гресси.
Ранее Сергей пробился в четвертьфинал парного разряда, где он выступает в паре с испанцем Адрианом Менендесом-Масейрасом.
Stakhovsky karşısındaki galibiyeti, kariyer yılı geçiren @AltugCelikbilek'in bu yılki en önemli galibiyetlerinden biri oldu. Maç puanı: pic.twitter.com/YvBxtvEuXz— Dodikan (@DogukanDilber_) October 24, 2019
Источник — Sport.ua
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