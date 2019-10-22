Гамбург. Стаховский пробился в парный четвертьфинал

На старте хардового турнира в Гамбурге украинский теннисист Сергей Стаховский пробился в четвертьфинал парного разряда.
Стаховский в паре с испанцем Адрианом Менендесом-Масейрасом одолели немецкий дуэт Тобиас Камке/Юлиан Райстер: 4:6, 6:3, 10:8.
В одиночной сетке Сергей, как четвертый сеяный, вступит в борьбу со второго круга. На старте украинца ждет матч против 180-й ракетки мира Максима Кресси из США.
Источник — Большой теннис Украины
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