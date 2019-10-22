Гамбург. Стаховский пробился в парный четвертьфинал

23:46 — Андрей Овчаренко

Ватная проститутка загорелась и горит

23:45 — Pavel Fedorov

ну чего там заткнулись голые крымнашисты на стадионе )

23:44 — Sashko Bilyi

Тебе що хтось порить ?, а х ти ж наша "голубая луна")))

23:44 — Андрей Овчаренко

Правильно российский комментатор сейчас сказал - верить надо всегда!

23:43 — «УАФ– М а ф і я!»

Ну вот это уже другое дело. Отлягло

23:43 — Dimsan K

2-1!!!!!

23:40 — Dimsan K

вата сосать)))))