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Гамбург. Стаховский пробился в парный четвертьфинал

Украинец играет в паре с испанцем

  • 22.10.2019 23:20
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Гамбург. Стаховский пробился в парный четвертьфинал
© Open d'Orleans Orleans

На старте хардового турнира в Гамбурге украинский теннисист Сергей Стаховский пробился в четвертьфинал парного разряда.

Стаховский в паре с испанцем Адрианом Менендесом-Масейрасом одолели немецкий дуэт Тобиас Камке/Юлиан Райстер: 4:6, 6:3, 10:8.

В одиночной сетке Сергей, как четвертый сеяный, вступит в борьбу со второго круга. На старте украинца ждет матч против 180-й ракетки мира Максима Кресси из США.

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Источник — Большой теннис Украины

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