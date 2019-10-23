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Стаховский пробился в 1/8 финала челленджера в Гамбурге

В следующем матче соперником Сергея станет представитель Турции

  • 23.10.2019 22:25
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Стаховский пробился в 1/8 финала челленджера в Гамбурге
© БТУ. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский удачно стартовал на челленджере ATP с призовым фондом 46600 евро в немецком Гамбурге. Украинец посеян на турнире под 4-м номером, благодаря чему начал выступления со второго круга.
 
В матче второго раунда Стаховский обыграл американского теннисиста Максима Гресси в двух сетах со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Поединок с двумя тай-брейками длился 2 часа 8 минут.
 
На стадии 1/8 финала соперником Сергея Стаховского станет представитель Турции Алтуг Челикбилек, который обыграл испанца Томми Робредо в трех сетах. Напомним, ранее Сергей пробился в четвертьфинал парного разряда.
 
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Источник — Sport.ua

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