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Людмила КИЧЕНОК: «Надя уехала отдыхать и сказала мне: «Поезжай сама»

Украинская парница – об удачном старте на малом Итоговом турнире

  • 24.10.2019 10:50
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Людмила КИЧЕНОК: «Надя уехала отдыхать и сказала мне: «Поезжай сама»
© WTA Elite Trophy. Людмила Киченок и Андрея Клепач
Украинская парница Людмила Киченок прокомментировала победу в стартовом поединке малого Итогового турнира в Чжухае.
 
«Я очень рада снова оказаться здесь, тем более в статусе действующей чемпионки. Даже без Нади, которая отправилась отдыхать (на Бали - прим.). Она сказала мне: «Поезжай сама в этот раз».
 
К счастью, у меня есть такая отличная партнерша, как Андрея. Она очень опытная, и я рада делить с ней корт. Еще раз повторюсь, что очень рада вернуться на турнир в Чжухае», – сказала Люда.
 
Во втором матче группы Людмила Киченок и ее партнерша словенка Андрея Клепач сыграют против китайского дуэта Цзян Синьюй / Тан Цяньхуэй. Победительницы матча выйдут в финал.
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Источник — Sport.ua

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