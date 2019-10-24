Людмила КИЧЕНОК: «Надя уехала отдыхать и сказала мне: «Поезжай сама»

«Я очень рада снова оказаться здесь, тем более в статусе действующей чемпионки. Даже без Нади, которая отправилась отдыхать ( на Бали - прим.). Она сказала мне: «Поезжай сама в этот раз».

К счастью, у меня есть такая отличная партнерша, как Андрея. Она очень опытная, и я рада делить с ней корт. Еще раз повторюсь, что очень рада вернуться на турнир в Чжухае», – сказала Люда.

Во втором матче группы Людмила Киченок и ее партнерша словенка Андрея Клепач сыграют против китайского дуэта Цзян Синьюй / Тан Цяньхуэй. Победительницы матча выйдут в финал.