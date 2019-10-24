ФОТО. Надежда Киченок загорает на Бали

Украинская теннисистка Надежда Киченок ярко отдыхает на Бали, досрочно завершив сезон.
Надя поделилась в инстаграме фото с пляжа курортного отеля «The Ritz-Carlton».
Отметим, что Надежда Киченок, отправившись на отдых, пожертвовала участием на малом Итоговом турнире. В этом году честь семьи Киченок в Чжухае пока что успешно защищает ее сестра Людмила. Напомним, сестры Киченок – действующие чемпионки турнира.
Источник — Sport.ua
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