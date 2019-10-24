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ФОТО. Надежда Киченок загорает на Бали

Надя досрочно завершила сезон

  • 24.10.2019 11:10
  • 1038 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Надежда Киченок загорает на Бали
© Инстаграм Надежды Киченок
Украинская теннисистка Надежда Киченок ярко отдыхает на Бали, досрочно завершив сезон.
 
Надя поделилась в инстаграме фото с пляжа курортного отеля  «The Ritz-Carlton».
 
Отметим, что Надежда Киченок, отправившись на отдых, пожертвовала участием на малом Итоговом турнире. В этом году честь семьи Киченок в Чжухае пока что успешно защищает ее сестра Людмила. Напомним, сестры Киченок – действующие чемпионки турнира.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tough beach life 🏖

Публикация от Nadia Kichenok (@nadiakichenok)

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Alehandro
      Alehandro, 24.10.2019 11:22
    +2
    #сказочноебали
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 24.10.2019 11:22
    +2
    #сказочноебали
    Ссылка
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