ФОТО. Надежда Киченок загорает на Бали

Так он (Forever_young_13) вчера в своих сообщениях признался Валенку02, что постоянно смотрит пор...

Правильно ты сказал, что Динамо остаётся столичным украинским клубом, в отличии от бездомного ШЛА...

11:59 — D.Lanskoy

В теннисе, как мне кажется, рейтинг гораздо более справедливый, хотя бы потому, что за каждое выс...

11:55 — D.Lanskoy

Интересный рейтинг. Вроде бы все логично, хотя Франция чемпион мира и финалист последнего Евро и ...

11:55 — DidOk

Дуже цікаво було б зіграти товариський матч із збірною Колумбії. Так би мовити переглянути себе н...