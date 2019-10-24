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Чжухай. Киченок с матчболов соперниц выиграла первый матч

Украинка сохранила шансы на выход в финал

  • 24.10.2019 10:15
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  • 1 комментарий
Чжухай. Киченок с матчболов соперниц выиграла первый матч
© БТУ. Людмила Киченок
Украинская парница Людмила Киченок выиграла стартовый поединок на малом Итоговом турнире в Чжухае.
 
В дуэте с Андреей Клепач из Словении украинка в напряженном матче переиграла грузинско-американскую пару Оксана Калашникова / София Кенин. 
 
Чжухай. Групповой раунд
Людмила  Киченок / Андрея Клепач – Оксана Калашникова / София Кенин – 2:6, 6:4, 11-9
 
После этого матча пара Калашникова / Кенин потеряла шансы на выход из группы. Первое место и путевку в финал разыграют Людмила Киченок / Андрея Клепач и китаянки Цзян Синьюй / Тан Цяньхуэй, которые выиграли первый матч. 
 
Напомним, за каждую победу на турнире теннисисты получают по $5,400 к стартовым $16,500. Выход в финал принесет $11,000, победа на турнире – еще $10,509.
 
Ситуация в группе
 
Команда Киченок/Клепач Калашникова/Кенин Цзян/Тан Матчи Сеты / Геймы
 Киченок/ Клепач - 2:6, 6:4, 11-9   1-0 2-1/9-10
 Калашникова/  Кенин 6:2, 4:6, 9-11 - 2:6, 6:4, 7-10 0-2 1-2/18-20
 Цзян Синьюй /  Тан Цяньхуэй   6:2, 4:6, 10-7 - 1-0 2-1/11-8

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Frank08
    Frank08, 24.10.2019 10:36
    0
    Молодчинки! При счете в 3-м сете 1:4 с сожалением решил, что всё, разве, что только чудо должно произойти, чтобы одержать победу. И придя через какое-то время к компу, - каково же было моё изумление и гордость, что Людмила в паре со словенкой сумели переломить, казалось бы проигранную партию! Благодарю за приятные эмоции!
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    Frank08
    Frank08, 24.10.2019 10:36
    0
    Молодчинки! При счете в 3-м сете 1:4 с сожалением решил, что всё, разве, что только чудо должно произойти, чтобы одержать победу. И придя через какое-то время к компу, - каково же было моё изумление и гордость, что Людмила в паре со словенкой сумели переломить, казалось бы проигранную партию! Благодарю за приятные эмоции!
    Ссылка
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