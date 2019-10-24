Чжухай. Киченок с матчболов соперниц выиграла первый матч

Украинская парница Людмила Киченок выиграла стартовый поединок на малом Итоговом турнире в Чжухае.

В дуэте с Андреей Клепач из Словении украинка в напряженном матче переиграла грузинско-американскую пару Оксана Калашникова / София Кенин.

Чжухай. Групповой раунд

Людмила Киченок / Андрея Клепач – Оксана Калашникова / София Кенин – 2:6, 6:4, 11-9

После этого матча пара Калашникова / Кенин потеряла шансы на выход из группы. Первое место и путевку в финал разыграют Людмила Киченок / Андрея Клепач и китаянки Цзян Синьюй / Тан Цяньхуэй, которые выиграли первый матч.

Напомним, за каждую победу на турнире теннисисты получают по $5,400 к стартовым $16,500. Выход в финал принесет $11,000, победа на турнире – еще $10,509.