Кики Бертенс – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 22 октября, в китайском Чжухае стартует групповой этап второго по значимости женского Итогового турнира.

В первый день соревнований в группе под названием «Азалия», в которой представлена украинка Даяна Ястремская (10-й номер посева), сыграют первый матч. Кики Бертенс из Нидерландов (1) сразится против Донны Векич из Хорватии (8). Встреча состоится третьим запуском после матча Соболенко – Саккари. Ориентировочное время начала поединка – 10:30 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.