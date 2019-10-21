Кики Бертенс – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 22 октября, в китайском Чжухае стартует групповой этап второго по значимости женского Итогового турнира.
В первый день соревнований в группе под названием «Азалия», в которой представлена украинка Даяна Ястремская (10-й номер посева), сыграют первый матч. Кики Бертенс из Нидерландов (1) сразится против Донны Векич из Хорватии (8). Встреча состоится третьим запуском после матча Соболенко – Саккари. Ориентировочное время начала поединка – 10:30 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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