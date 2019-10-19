Павлюченкова и Бенчич сразятся за титул на Кубке Кремля

18:14 — Vladislav Pohily

Ну если на такие матчи не ходить, тогда совсем не знаю. Играют прямые конкуренты за тройку как ни...

18:13 — nomad

"Заря" не может победить на "Славутич-Арене" с 15 августа (4 матча)

18:12 — nomad

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