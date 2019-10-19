Павлюченкова и Бенчич сразятся за титул на Кубке Кремля

Россиянка Анастасия Павлюченкова и швейцарка Белинда Бенчич сыграют в финале турнира серии Премьер в России.
Павлюченкова в полуфинале одолела Каролину Мухову из Чехии, Бенчич обыграла Кристину Младенович из Франции. Отметим, что эта победа вывела Белинду на Итоговый турнир.
Кубок Кремля. Полуфинал
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Каролина Мухова (Чехия) – 6:4, 6:7(6), 6:1
Белинда Бенчич (Швейцария) – Кристина Младенович (Франция) – 6:3, 6:4
Отметим, что в случае своей победы в финале Павлюченкова обойдет Даяну Ястремскую в Чемпионской гонке, но не помешает ей квалифицироваться в Чжухай.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.