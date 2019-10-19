Бенчич добыла путевку на Итоговый турнир

16:43 — mony65

и не кушаешь и не живешь а только серишь тут))

16:42 — Леха Аксютенко

Хоть 10 раз называй дуб тополем, напиши об этом во все газеты, и поставь табличку. От этого он вс...

16:42 — nomad

Не пью и не курю... что дальше придумаешь?

16:41 — nomad

Может охарактеризуешь захват Штатами маленькой Гренады, где, о Боже! ущемляли права граждан США? ...

16:39 — mony65

ты "затычка запорожская" очнулась с бодуна? иди еще проспись пыонер))

16:38 — nomad

Моня-Тампакс, ты не заипался с самого утра тут сраться? Пойди хоть подремай чуток. О чём можно це...