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Бенчич добыла путевку на Итоговый турнир

Швейцарская теннисистка станет восьмой участницей WTA Finals

  • 19.10.2019 15:20
  • 1247 просмотров
  • 3 комментария
Бенчич добыла путевку на Итоговый турнир
© WTA. Белинда Бенчич
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич пробилась в финал Кубка Кремля, обыграв француженку Кристину Младенович.
 
Кубок Кремля. Полуфинал
Белинда Бенчич (Швейцария) – Кристина Младенович (Франция) – 6:3, 6:4
 
Таким образом, швейцарка обошла в Чемпионской гонке Кики Бертенс и Серену Уильямс, гарантировав себе участие на Итоговом турнире. Белинда стала последней участницей, которая квалифицировалась в Шэньчжэнь.
 
На данный момент Бенчич занимает восьмую позицию в live-гонке, победа в финале поднимет ее на седьмую (швейцарка обойдет Элину Свитолину), но кроме дополнительных очков никаких видимых преимуществ это не даст. 
 
Также на турнире сыграют Эшли Барти, Каролина Плишкова, Симона Халеп, Бьянка Андрееску, Наоми Осака и Петра Квитова.
 
Отдельно отметим, что Бенчич и Свитолина, как 7 и 8 номера будут играть в разных группах.
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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 19.10.2019 15:56
    +2
    Natam69, 19.10.2019 15:47
    Таки взяла своє. Цікаво, в якому стані вона буде на підсумковому. А тепер давайте прогнози щодо жеребкування. Хто був би зручний для Еліни.
    Уж лучше бы Бертенс, хотя из той же партии. Бенчич сначала нужно к врачам, нервную систему подлатать, а потом в спорт. Из всех участников только Барти смотрится уверенно.
    Элине наверное дадут одну из румынок, скорее всего Андрееску. Квитову и Барти.
    Ссылка
    Natam69
      Natam69, 19.10.2019 15:47
    0
    Таки взяла своє. Цікаво, в якому стані вона буде на підсумковому. А тепер давайте прогнози щодо жеребкування. Хто був би зручний для Еліни.
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 19.10.2019 15:42
    +1
    Коли жеребкування?
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 19.10.2019 15:56
    +2
    Natam69, 19.10.2019 15:47
    Таки взяла своє. Цікаво, в якому стані вона буде на підсумковому. А тепер давайте прогнози щодо жеребкування. Хто був би зручний для Еліни.
    Уж лучше бы Бертенс, хотя из той же партии. Бенчич сначала нужно к врачам, нервную систему подлатать, а потом в спорт. Из всех участников только Барти смотрится уверенно.
    Элине наверное дадут одну из румынок, скорее всего Андрееску. Квитову и Барти.
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 19.10.2019 15:42
    +1
    Коли жеребкування?
    Ссылка
    Natam69
      Natam69, 19.10.2019 15:47
    0
    Таки взяла своє. Цікаво, в якому стані вона буде на підсумковому. А тепер давайте прогнози щодо жеребкування. Хто був би зручний для Еліни.
    Ссылка
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