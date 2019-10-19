Бенчич добыла путевку на Итоговый турнир

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич пробилась в финал Кубка Кремля, обыграв француженку Кристину Младенович.
Кубок Кремля. Полуфинал
Белинда Бенчич (Швейцария) – Кристина Младенович (Франция) – 6:3, 6:4
Таким образом, швейцарка обошла в Чемпионской гонке Кики Бертенс и Серену Уильямс, гарантировав себе участие на Итоговом турнире. Белинда стала последней участницей, которая квалифицировалась в Шэньчжэнь.
На данный момент Бенчич занимает восьмую позицию в live-гонке, победа в финале поднимет ее на седьмую (швейцарка обойдет Элину Свитолину), но кроме дополнительных очков никаких видимых преимуществ это не даст.
Также на турнире сыграют Эшли Барти, Каролина Плишкова, Симона Халеп, Бьянка Андрееску, Наоми Осака и Петра Квитова.
Отдельно отметим, что Бенчич и Свитолина, как 7 и 8 номера будут играть в разных группах.
Источник — Sport.ua
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Элине наверное дадут одну из румынок, скорее всего Андрееску. Квитову и Барти.
Элине наверное дадут одну из румынок, скорее всего Андрееску. Квитову и Барти.
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