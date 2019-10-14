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Элина СВИТОЛИНА: «Надеюсь, что смогу взять титул в Москве»

Украинская теннисистка – о планах на Кубок Кремля

  • 14.10.2019 16:06
  • 1343 просмотра
  • 16 комментариев
Элина СВИТОЛИНА: «Надеюсь, что смогу взять титул в Москве»
© WTA. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась планами на турнир серии Премьер, который на этой неделе пройдет в Москве.
 
«Настроение у меня боевое. Надеюсь сыграть здесь пару матчей. Сегодня у меня хорошие новости, что я квалифицировалась в Шэньчжэнь, поэтому настроение хорошее. По поводу пары матчей – я стараюсь далеко не смотреть по сетке. Каждый матч для меня здесь важен, каждый матч особый, и на каждый надо выкладываться как на последний.
 
Надеюсь, что смогу взять титул, поскольку для меня на любом турнире всегда самые высокие задачи. Победа всегда для меня находится в приоритете. По поводу физической формы – я чувствую себя лучше. У меня была неделя перерыва после Пекина. Было много турниров сыграно за последний год и за последние месяцы из-за гонки в Шэньчжэне. Сейчас уже психологически я чувствую, что мне немного полегчало. Было очень много давления по поводу попадания в топ-8, и для меня это была задача на этот год, которая отняла очень много психологических сил.
 
В этом году нет каких-то мыслей об отдыхе, потому что я знаю, что мужские турниры заканчиваются позже, и когда я закончу свои турниры, я буду больше с Гаэлем. Для меня это ещё не конец. И потом, я очень активный человек и не могу просто лежать в шезлонге и ничем не заниматься. Я буду в Европе, все равно буду поддерживать форму. Я считаю, что атлет высокого уровня должен всегда поддерживать свою форму. Это будет просто небольшой перерыв от тенниса, но физически я все равно буду заниматься, и мне нужно еще до конца свою травму залечить, поэтому работа не заканчивается», – сообщила Свитолина.
 
Напомним, Элина стартует на Кубке Кремля со второго круга, ее соперницей станет победительница пары Онс Жабер – Вероника Кудерметова.
 
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Источник — Чемпионат

(5 голосов)

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Комментарии
    znak51
      znak51, 14.10.2019 16:42
    +1
    Якщо вірити таким спецам як Сапронов, а я йому довіряю, про те, у випадку зняття з турніру, WTA може дискваліфікувати, то перед Пісумковим ризикувати не потрібно. Краще всього в тренувальному режимі програти в першому колі умовній Жабер та їхати до Шенчженю готуватись. Інакше, Еліна не поїхала б, я думаю вона все вирішувала разом зі своєю командою, де є досвідчені фахівці з юридичних питань також.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 14.10.2019 16:41
    +1
    trasher87 trasher87, 14.10.2019 16:37
    Так не болейте за нее она ж зрадниця.
    А то как только выигрывает, так сразу же элинка хорошая. Вы определитесь.
    Да я, если вы заметили, уже не особо тусуюсь на теннисных ветках. Так изредка слежу за результатами. По крайней мере смотреть по ночам и валидолить за результат уже точно не стану)
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    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 14.10.2019 16:37
    -1
    Vladislav Pohily, 14.10.2019 16:25
    Посмотрим как Элинка приедет на матчи ФедКап сыграть за сборную. А то что-то с 17 года не жалует.
    Так не болейте за нее она ж зрадниця.
    А то как только выигрывает, так сразу же элинка хорошая. Вы определитесь.
    Ссылка
    o-nik
    online
      o-nik, 14.10.2019 16:37
    +1
    ну і дура
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    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 14.10.2019 16:35
    +1
    tima fialko, 14.10.2019 16:29
    У неі гарний настрій...Вона навіть зрозуміти не може де буде грати.І такі усі провідні тенісистки Украіни.Виховувати це ватне кубло вже пізно.Цих ковбасників можна тільки примусити або притиснути матеріально.Для початку розігнати антиукраінську Федерацію тенісу або позбавити фінансування.Ці продажні курви світоліни хай повернуть всі гроші що на них витратила держава.Ви можете уявити щоб кацапи іздили до окупанта Росіі?На це здатні тільки іх раби.
    Патріотично. Але ви дуже далекі від тенісу, від ролі і впливу федерації на тенісисток.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 14.10.2019 16:31
    +2
    Прокляну
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 14.10.2019 16:29
    -1
    У неі гарний настрій...Вона навіть зрозуміти не може де буде грати.І такі усі провідні тенісистки Украіни.Виховувати це ватне кубло вже пізно.Цих ковбасників можна тільки примусити або притиснути матеріально.Для початку розігнати антиукраінську Федерацію тенісу або позбавити фінансування.Ці продажні курви світоліни хай повернуть всі гроші що на них витратила держава.Ви можете уявити щоб кацапи іздили до окупанта Росіі?На це здатні тільки іх раби.
    Ссылка
    common_sense
      common_sense, 14.10.2019 16:29
    +5
    бай бай
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 14.10.2019 16:25
    +7
    trasher87 trasher87, 14.10.2019 16:20
    Элинка трави этих псевдопатриоты. Они уже слюной забрызгали весь спорт.юа
    С победой возвращайся
    Посмотрим как Элинка приедет на матчи ФедКап сыграть за сборную. А то что-то с 17 года не жалует.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 14.10.2019 16:24
    -4
    Сольет кому-то из рашен пидарашен, и всего делов то, еврейский менталитет он таков))
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 14.10.2019 16:22
    +5
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 14.10.2019 16:20
    -12
    Элинка трави этих псевдопатриоты. Они уже слюной забрызгали весь спорт.юа
    С победой возвращайся
    Ссылка
    Vit
      Vit, 14.10.2019 16:16
    -7
    Только победа!!! Не меньше. А то дома не поймут))) Успеха!!!
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 14.10.2019 16:14
    -8
    pavelko01, 14.10.2019 16:12
    Почему нет? Она первая сеянная
    Ссылка
    Tennis Ukraine
      Tennis Ukraine, 14.10.2019 16:14
    +8
    Тьфу
    Ссылка
    pavelko01
      pavelko01, 14.10.2019 16:12
    -3
    Ссылка
    Tennis Ukraine
      Tennis Ukraine, 14.10.2019 16:14
    +8
    Тьфу
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 14.10.2019 16:25
    +7
    trasher87 trasher87, 14.10.2019 16:20
    Элинка трави этих псевдопатриоты. Они уже слюной забрызгали весь спорт.юа
    С победой возвращайся
    Посмотрим как Элинка приедет на матчи ФедКап сыграть за сборную. А то что-то с 17 года не жалует.
    Ссылка
    common_sense
      common_sense, 14.10.2019 16:29
    +5
    бай бай
    Ссылка
    Clyde С.
    online
      Clyde С., 14.10.2019 16:22
    +5
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 14.10.2019 16:31
    +2
    Прокляну
    Ссылка
    znak51
      znak51, 14.10.2019 16:42
    +1
    Якщо вірити таким спецам як Сапронов, а я йому довіряю, про те, у випадку зняття з турніру, WTA може дискваліфікувати, то перед Пісумковим ризикувати не потрібно. Краще всього в тренувальному режимі програти в першому колі умовній Жабер та їхати до Шенчженю готуватись. Інакше, Еліна не поїхала б, я думаю вона все вирішувала разом зі своєю командою, де є досвідчені фахівці з юридичних питань також.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 14.10.2019 16:41
    +1
    trasher87 trasher87, 14.10.2019 16:37
    Так не болейте за нее она ж зрадниця.
    А то как только выигрывает, так сразу же элинка хорошая. Вы определитесь.
    Да я, если вы заметили, уже не особо тусуюсь на теннисных ветках. Так изредка слежу за результатами. По крайней мере смотреть по ночам и валидолить за результат уже точно не стану)
    Ссылка
    o-nik
    online
      o-nik, 14.10.2019 16:37
    +1
    ну і дура
    Ссылка
    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 14.10.2019 16:35
    +1
    tima fialko, 14.10.2019 16:29
    У неі гарний настрій...Вона навіть зрозуміти не може де буде грати.І такі усі провідні тенісистки Украіни.Виховувати це ватне кубло вже пізно.Цих ковбасників можна тільки примусити або притиснути матеріально.Для початку розігнати антиукраінську Федерацію тенісу або позбавити фінансування.Ці продажні курви світоліни хай повернуть всі гроші що на них витратила держава.Ви можете уявити щоб кацапи іздили до окупанта Росіі?На це здатні тільки іх раби.
    Патріотично. Але ви дуже далекі від тенісу, від ролі і впливу федерації на тенісисток.
    Ссылка
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