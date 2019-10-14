Элина СВИТОЛИНА: «Надеюсь, что смогу взять титул в Москве»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась планами на турнир серии Премьер, который на этой неделе пройдет в Москве.

«Настроение у меня боевое. Надеюсь сыграть здесь пару матчей. Сегодня у меня хорошие новости, что я квалифицировалась в Шэньчжэнь , поэтому настроение хорошее. По поводу пары матчей – я стараюсь далеко не смотреть по сетке. Каждый матч для меня здесь важен, каждый матч особый, и на каждый надо выкладываться как на последний.

Надеюсь, что смогу взять титул, поскольку для меня на любом турнире всегда самые высокие задачи. Победа всегда для меня находится в приоритете. По поводу физической формы – я чувствую себя лучше. У меня была неделя перерыва после Пекина. Было много турниров сыграно за последний год и за последние месяцы из-за гонки в Шэньчжэне. Сейчас уже психологически я чувствую, что мне немного полегчало. Было очень много давления по поводу попадания в топ-8, и для меня это была задача на этот год, которая отняла очень много психологических сил.

В этом году нет каких-то мыслей об отдыхе, потому что я знаю, что мужские турниры заканчиваются позже, и когда я закончу свои турниры, я буду больше с Гаэлем. Для меня это ещё не конец. И потом, я очень активный человек и не могу просто лежать в шезлонге и ничем не заниматься. Я буду в Европе, все равно буду поддерживать форму. Я считаю, что атлет высокого уровня должен всегда поддерживать свою форму. Это будет просто небольшой перерыв от тенниса, но физически я все равно буду заниматься, и мне нужно еще до конца свою травму залечить, поэтому работа не заканчивается», – сообщила Свитолина.