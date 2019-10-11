Линц. Определились участницы полуфиналов

21:52 — nomad

Литва сегодня красная как СССР

21:52 — 1986

Конь педальный (Ярмоленко) обратно не вписывается в игру с первых же секунд. Тормозит игру жестк...

21:52 — «УАФ– М а ф і я!»

Ура. Наконец то, на футболке фамилию Ярмоленко написали правильно. Именно Yarmolenko, а не Iarmo...

21:49 — Forever_young_13

Ярмола должен сегодня забить

21:49 — lenares85

Мораесу низом нужно как в Шахтере прострелы кидать, а Яремчук в запасе

21:48 — lenares85

Ярмоленко спорное решение форму он свою ещё не доконца набрал

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Марлос в центре играет

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Соболь походу весь фланг будет тащить как и в Брюгге

21:47 — viktor112007

ща побачим що покаже Мораєс