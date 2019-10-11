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Линц. Определились участницы полуфиналов

В пятницу на австрийском турнире состоялись матчи 1/4 финала.

  • 11.10.2019 21:15
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Линц. Определились участницы полуфиналов
© WTA Linz. Алена Остапенко
В пятницу, 11 октября, на турнире WTA международной серии в Линце состоялись матчи 1/4 финала.
 
Отметим, что 15-летняя Кори Гауфф выбила первую сеяную Кики Бертенс и обеспечила Элине Свитолиной участие на Итоговом турнире.
 
Латвийка Алена Остапенко вышла в свой первый полуфинал WTA после Уимблдона-2018.
 
Линц. Четвертьфинал
Виктория Кужмова (Словакия) – Андреа Петкович (Германия) – 4:6, 1:6
Кики Бертенс (Нидерланды) – Кори Гауфф (США) – 6:7(1), 4:6
Екатерина Александрова (Россия) – Кристина Младенович (Франция) – 6:2, 6:4
Алена Остапенко (Латвия) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 7:5, 6:1
 
Пары полуфиналов
Гауфф – Петкович 
Александрова – Остапенко 
 
Напомним, на турнире в Линце выступала Катерина Козлова, которая во втором круге снялась с матча против Кори Гауфф.
 
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Источник — Sport.ua

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