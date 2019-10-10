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ЯСТРЕМСКАЯ: «Не удалось хорошо выспаться перед матчем с Пэн Шуай»

Украинка нацелена на титул, но старается не думать об этом

  • 10.10.2019 14:05
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ЯСТРЕМСКАЯ: «Не удалось хорошо выспаться перед матчем с Пэн Шуай»
© Tianjin Open. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о второй победе на турнире WTA международной серии в китайском Тяньцзине.
 
«Мне не удалось хорошо выспаться сегодня ночью. Я старалась подготовиться как можно лучше. Во время матча чувствовала себя немного уставшей и немного сонной. Пыталась заставить себя двигаться и играть более интенсивно. Невозможно всегда играть на высочайшем уровне, поэтому все в порядке.
 
Я уверена в своей игре. Не думаю о трофее, но каждый раз думаю о том, чтобы сыграть отличный матч. Конечно, я стремлюсь к выигрышу турнира, но стараюсь не думать об этом», – сказала Ястремская.
 
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Источник — WTA

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