Войти или Зарегистрироваться

Тяньцзинь. Ястремская сыграет в четвертьфинале

Вторая ракетка Украины уверенно движется по сетке китайского турнира

  • 10.10.2019 07:21
  • 1362 просмотра
  • 0 комментариев
Тяньцзинь. Ястремская сыграет в четвертьфинале
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№23 WTA) выиграла второй матч на турнире WTA международной серии в китайском Тяньцзине.
 
Во втором круге 19-летняя украинка легко разобралась с Пэн Шуай из Китая (№96 WTA).
 
Тяньцзинь. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Пэн Шуай (Китай) – 6:2, 6:4
 
Уровень оппозиции для Ястремской в Тяньцзине пока что невысокий. Китаянки из второго эшелона совершенно не знают что противопоставить мощной агрессивной игре второй ракетки Украины. Вот и у опытной Пэн Шуай, которая когда-то входила в топ-15 мирового рейтинга, не получилось.
 
Показалось, что сегодня  Ястремская выступила чуточку слабее, чем в первом круге, но после матча она сказала, что играла уставшей. И хотя по счету это не очень заметно, но с концентрацией в некоторых моментах были небольшие проблемы. К счастью, после проблем, созданных таких путем, Даяна каждый раз легко выбиралась, повышая уровень игры. Наглядный пример: подача на первый сет, когда украинка отыгралась с 0:40.
 
В целом, у китаянки как для двух сетов было довольно много шансов на брейк, но реализовать брейкпоинт удалось лишь раз во втором сете, когда Пэн Шуай единственный раз в матче выиграла более одного гейма подряд. У Даяны с этим проблем не возникало, на приеме она действовала намного успешнее противницы. Пока что путь Ястремской на турнире схож с победными турнирами аналогичной категории, но далее соперницы будут сложнее.
 
В 1/4 финала Ястремская встретится против Чжэн Сайсай (№38 WTA) или Вероники Кудерметовой (№45 WTA).
 
Напомним, в первом круге Даяна также без особых проблем обыграла еще одну китаянку Чжу Линь.
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности