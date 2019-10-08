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Тяньцзинь. Ястремская уверенно выиграла матч первого круга

Украинская теннисистка переиграла китаянку Чжу Линь

  • 08.10.2019 10:44
  • 2188 просмотров
  • 5 комментариев
Тяньцзинь. Ястремская уверенно выиграла матч первого круга
© WTA. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№23 WTA) стартовала с победы на турнире WTA международной серии в китайском Тяньцзине.
 
В первом раунде соревнований 19-летняя украинка в двух сетах обыграла Чжу Линь из Китая (№106 WTA). 
 
Тяньцзинь. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Чжу Линь (Китай) – 6:2, 6:3
 
Даяна была явным фаворитом на бумаге, но старт поединка выдался непростым. В 5 из 6 первых геймов девушки играли на больше-меньше, но единственный из множества брейкпоинтов удалось реализовать украинке. Ближе к концу сета Ястремской удалось наладить подачу и дважды ее уверенно защитить. Еще один брейк в восьмом гейме принес украинке победу в партии.
 
 
Во втором сете уровень тенниса со стороны китаянки вырос, но Даяна все равно выглядела сильнее. В начале сета девушки обменялись брейками, а далее шли очень ровно. Ключевым стал восьмой гейм, в котором Ястремская сделала еще один брейк, после чего успешно подала на матч.
 
Во втором круге Ястремская встретится против еще одной китаянки Пэн Шуай (№96 WTA).
 
Напомним, на этой неделе Даяна защищает очки за прошлогоднюю победу на турнире аналогичной категории в Гонконге.
 
 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 08.10.2019 11:34
    0
    olegg1261, 08.10.2019 11:00
    За рахунком так впевнена перемога,але майже в кожному геймі точилася вперта боротьба.Даяні,на мій погляд,поки що не вистачає повної концентрації в матчах з суперницями нижчими за класом.Але все рівно молодець кінцівку матчу провела впевнено.Даяна вперед!
    В другому сеті після один один Даяна вже все контролювала, йшла вибиваюча подача з переводом одразу по лінії))
    Ссылка
    olegg1261
      olegg1261, 08.10.2019 11:00
    +2
    За рахунком так впевнена перемога,але майже в кожному геймі точилася вперта боротьба.Даяні,на мій погляд,поки що не вистачає повної концентрації в матчах з суперницями нижчими за класом.Але все рівно молодець кінцівку матчу провела впевнено.Даяна вперед!
    Ссылка
    Владимир Афанасьев
      Владимир Афанасьев, 08.10.2019 10:51
    +1
    Даяна молодец!!! Настраивайся на победу этого турнира!
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 08.10.2019 10:50
    +1
    Молодец- китаянок всіх треба проходити!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 08.10.2019 10:50
    +1
    Молодчина! Іншого й не очікувала!
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 08.10.2019 11:00
    +2
    За рахунком так впевнена перемога,але майже в кожному геймі точилася вперта боротьба.Даяні,на мій погляд,поки що не вистачає повної концентрації в матчах з суперницями нижчими за класом.Але все рівно молодець кінцівку матчу провела впевнено.Даяна вперед!
    Ссылка
    Владимир Афанасьев
      Владимир Афанасьев, 08.10.2019 10:51
    +1
    Даяна молодец!!! Настраивайся на победу этого турнира!
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 08.10.2019 10:50
    +1
    Молодец- китаянок всіх треба проходити!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 08.10.2019 10:50
    +1
    Молодчина! Іншого й не очікувала!
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 08.10.2019 11:34
    0
    olegg1261, 08.10.2019 11:00
    За рахунком так впевнена перемога,але майже в кожному геймі точилася вперта боротьба.Даяні,на мій погляд,поки що не вистачає повної концентрації в матчах з суперницями нижчими за класом.Але все рівно молодець кінцівку матчу провела впевнено.Даяна вперед!
    В другому сеті після один один Даяна вже все контролювала, йшла вибиваюча подача з переводом одразу по лінії))
    Ссылка
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