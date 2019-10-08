Тяньцзинь. Ястремская уверенно выиграла матч первого круга

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№23 WTA) стартовала с победы на турнире WTA международной серии в китайском Тяньцзине.

В первом раунде соревнований 19-летняя украинка в двух сетах обыграла Чжу Линь из Китая (№106 WTA).

Тяньцзинь. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Чжу Линь (Китай) – 6:2, 6:3

Даяна была явным фаворитом на бумаге, но старт поединка выдался непростым. В 5 из 6 первых геймов девушки играли на больше-меньше, но единственный из множества брейкпоинтов удалось реализовать украинке. Ближе к концу сета Ястремской удалось наладить подачу и дважды ее уверенно защитить. Еще один брейк в восьмом гейме принес украинке победу в партии.

Во втором сете уровень тенниса со стороны китаянки вырос, но Даяна все равно выглядела сильнее. В начале сета девушки обменялись брейками, а далее шли очень ровно. Ключевым стал восьмой гейм, в котором Ястремская сделала еще один брейк, после чего успешно подала на матч.

Во втором круге Ястремская встретится против еще одной китаянки Пэн Шуай (№96 WTA).

Напомним, на этой неделе Даяна защищает очки за прошлогоднюю победу на турнире аналогичной категории в Гонконге.