Определилась соперница Ястремской в четвертьфинале турнира в Тяньцзине

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская узнала имя соперницы по четвертьфиналу турнира в Тяньцзине.
Вторая ракетка Украины встретится с 22-летней россиянкой Вероникой Кудерметовой (№45 WTA). Во втором круге Кудерметова на отказе прошла китаянку Чжэн Сайсай.
Ухань. Второй круг
Чжэн Сайсай (Китай) – Вероника Кудерметова (Россия) – 0:5, отказ китаянки
Источник — Sport.ua
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