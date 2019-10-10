Определилась соперница Ястремской в четвертьфинале турнира в Тяньцзине

09:29 — Laeda

ой давай ты не будешь заводить старые песни - это скучно и уныло и на это уже никто не ведется ;...

09:28 — dyryavo_s_dnepra

И это говорит болельщик вечно второго дырявого шубного клуба))

09:28 — Laeda

акакий чет ты депрессивный стал мало клиентов на окружной?

09:28 — artemshepit

Він же загреб-ельний і йому так хочеться, але буде все зовсім навпаки.

09:27 — Laeda

слыш симпотяга заднеприводная объясни лучше как фарм Манчестер Сити получил в з-х матчах ...

09:27 — AdvocatusDei

а в чем "порвал"?! все сказал по факту и в точку.... ты, собака, непонятно чему радуешься

09:24 — Laeda

не по сортам гавна главный спец у нас ты - намбер ван во всей стране, все время менять аватарки и...