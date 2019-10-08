Цуренко близка к возвращению. Украинка активно тренируется

Украинская теннисистка Леся Цуренко из-за травмы локтя не играет с июля и недавно снялась с турнира в Линце, однако сейчас находится в Киеве и активно тренируется.
В своем Instagtam Цуренко показала, как работает с Людмилой Киченок и Денисом Молчановым.
О том, на каком турнире Леся вернется в игру, информации пока нет. Предварительно теннисистка заявлена на турнир в Люксембурге.
Источник — Sport.ua
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