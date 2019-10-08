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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Чувствовала, что осталось не так много энергии»

Украинка начала турнир с победы

  • 08.10.2019 14:56
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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Чувствовала, что осталось не так много энергии»
© Jimmie48 Photography

Украинская теннисистка Даяна Ястремская начала турнир в китайском Тяньцзине с уверенной победы над Чжу Линь в двух сетах.

«Когда я только сюда приехала, то была немного грустной из-за поражения в парном финале в Пекине. Внутри была небольшая пустота, я чувствовала, что у меня не так много энергии. Но через день после этого я хорошо потренировалась и постаралась настроиться на хорошее выступление на этом турнире».

«В прошлом году на этой игровой неделе я выиграла титул в Гонконге. Я действительно хотела поехать туда и защитить свой титул. Из-за этого в Тяньцзине у меня сейчас такие ощущения, будто я этот титул защищаю тут. Это дало мне ту энергию, в которой я нуждалась. Я никак на себя не давила, а просто хотела сыграть», - сказала Ястремская.

В 2-м круге Даяна сыграет против Пэн Шуай.

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Источник — Большой теннис Украины

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