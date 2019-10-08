Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Чувствовала, что осталось не так много энергии»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская начала турнир в китайском Тяньцзине с уверенной победы над Чжу Линь в двух сетах.

«Когда я только сюда приехала, то была немного грустной из-за поражения в парном финале в Пекине. Внутри была небольшая пустота, я чувствовала, что у меня не так много энергии. Но через день после этого я хорошо потренировалась и постаралась настроиться на хорошее выступление на этом турнире».



«В прошлом году на этой игровой неделе я выиграла титул в Гонконге. Я действительно хотела поехать туда и защитить свой титул. Из-за этого в Тяньцзине у меня сейчас такие ощущения, будто я этот титул защищаю тут. Это дало мне ту энергию, в которой я нуждалась. Я никак на себя не давила, а просто хотела сыграть», - сказала Ястремская.

В 2-м круге Даяна сыграет против Пэн Шуай.