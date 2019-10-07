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Рейтинг WTA. Новые рекорды Ястремской и Завацкой

Вторая ракетка Украины впервые вошла в топ-25 мирового рейтинга

  • 07.10.2019 08:20
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Рейтинг WTA. Новые рекорды Ястремской и Завацкой
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
На прошлой неделе девушки сыграли обязательный Премьер в Пекине. Выиграла турнир японка Наоми Осака, которая благодаря этой победе поднялась в топ-3 мирового рейтинга, опередив Элину Свитолину.
 
В первой десятке случилось еще одно изменение: Бьянка Андрееску опередила Симону Халеп. Также отметим регресс Каролин Возняцки, по итогам года она опустится в район 35-го места и впервые с 2007 года финиширует не в в топ-20 мирового рейтинга.
 
Топ-10 рейтинга WTA
 
 
Что касается украинок, то Даяна Ястремская установила личный рекорд, впервые поднявшись в топ-25 мирового рейтинга. Также обновили личное достижение Катарина Завацкая и Дарья Снигур. Леся Цуренко продолжает терять позиции, восстанавливаясь после травмы. У остальных изменения не слишком существенные.
 
Украинки в топ-350 рейтинга WTA
 
 
В Чемпионской гонке Свитолина вышла на седьмое место и будет сражаться за одну из двух оставшихся путевок в Шэньчжэнь. 
 
Чемпионская гонка
 
 
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Источник — Sport.ua

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