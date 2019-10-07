Рейтинг WTA. Новые рекорды Ястремской и Завацкой

08:27 — Ukraine

Я считаю Что ДК не уронь ЧУ В слежующем матче Александрия должна набросать парочку банок ДК, и в...

08:24 — Limb-Ur

Лжец и лицемер, ну пускай Цыганков не видел, что не было пенальти ни с "Днепром-1", ни с "Колосом...