Осака выиграла турнир в Пекине

Четвертая ракетка мира Наоми Осака стала победительницей обязательного Премьера в Пекине.
В матче за титул 21-летняя японка в трех сетах одолела лидера мирового рейтинга Эшли Барти из Австралии.
Пекин. Финал
Наоми Осака (Япония) – Эшли Барти (Австралия) – 3:6, 6:3, 6:2
Для Наоми этот титул стал вторым подряд после выигрыша Премьера в японском городе Осака. Всего в карьере она выиграла 5 турниров, два из которых были Шлемами, еще два – обязательными Премьерами.
Также Осака оформила вторую в карьере победу над первой ракеткой мира, ранее она побеждала Симону Халеп на победном для себя турнире в Индиан-Уэллс-2018.
С понедельника Наоми Осака поднимется на третье место в мировом рейтинге обойдя украинку Элину Свитолину.
Барти прервала серию из трех выигранных финалов, но продолжает уверенно лидировать в мировом рейтинге. Австралийка уже обеспечила себе первое место в рейтинге по итогам текущего сезона, независимо от выступления на Итоговом турнире.
Источник — Sport.ua
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