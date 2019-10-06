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Осака выиграла турнир в Пекине

В финале японка совершила камбэк в матче против первой ракетки мира Эшли Барти

  • 06.10.2019 14:40
  • 1220 просмотров
  • 1 комментарий
Осака выиграла турнир в Пекине
© WTA. Наоми Осака
Четвертая ракетка мира Наоми Осака стала победительницей обязательного Премьера в Пекине.
 
В матче за титул 21-летняя японка в трех сетах одолела лидера мирового рейтинга Эшли Барти из Австралии.
 
Пекин. Финал
Наоми Осака (Япония) – Эшли Барти (Австралия) – 3:6, 6:3, 6:2
 
Для Наоми этот титул стал вторым подряд после выигрыша Премьера в японском городе Осака. Всего в карьере она выиграла 5 турниров, два из которых были Шлемами, еще два – обязательными Премьерами.
 
Также Осака оформила вторую в карьере победу над первой ракеткой мира, ранее она побеждала Симону Халеп на победном для себя турнире в Индиан-Уэллс-2018.
 
С понедельника Наоми Осака поднимется на третье место в мировом рейтинге обойдя украинку Элину Свитолину.
 
Барти прервала серию из трех выигранных финалов, но продолжает уверенно лидировать в мировом рейтинге. Австралийка уже обеспечила себе первое место в рейтинге по итогам текущего сезона, независимо от выступления на Итоговом турнире.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Kanarejka
      Kanarejka, 06.10.2019 15:23
    0
    Болела за Барти (по понятным причинам), но как же круто и хладнокровно играет Наоми!!
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    Kanarejka
      Kanarejka, 06.10.2019 15:23
    0
    Болела за Барти (по понятным причинам), но как же круто и хладнокровно играет Наоми!!
    Ссылка
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