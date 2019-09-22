Осака победила Павлюченкову и выиграла турнир в Японии

Наоми Осака стала победительницей турнира WTA Toray Pan Pacific Open с призовым фондом $ 823 тыс., который проходил в Осаке.
В финале турнира Осака одержала победу над обидчицей Даяны Ястремской Анастасией Павлюченковой. Матч завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу японки.
Отметим, что не смотря на победу, Наоми Осака, которая занимает четвертое место в рейтинге WTA не сможет обойти украинку Элину Свитолину.
Источник — Sport.ua
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