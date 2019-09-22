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Осака победила Павлюченкову и выиграла турнир в Японии

Первая сеянная турнира одержала уверенную победу над россиянкой

  • 22.09.2019 08:43
  • 577 просмотров
  • 1 комментарий
Осака победила Павлюченкову и выиграла турнир в Японии
© Toray Pan Pacific Open. Наоми Осака

Наоми Осака стала победительницей турнира WTA Toray Pan Pacific Open с призовым фондом $ 823 тыс., который проходил в Осаке.

В финале турнира Осака одержала победу над обидчицей Даяны Ястремской Анастасией Павлюченковой. Матч завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу японки.

Отметим, что не смотря на победу, Наоми Осака, которая занимает четвертое место в рейтинге WTA не сможет обойти украинку Элину Свитолину.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 22.09.2019 09:11
    +1
    Осака перемогла у Осаці - логічно у принципі
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 22.09.2019 09:11
    +1
    Осака перемогла у Осаці - логічно у принципі
    Ссылка
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