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Ястремская проиграла россиянке в стартовом матче турнира в Осаке

Украинка уступила Анастасии Павлюченковой из России в двух сетах

  • 16.09.2019 12:10
  • 1981 просмотр
  • 6 комментариев
Ястремская проиграла россиянке в стартовом матче турнира в Осаке
© Twitter. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 28) неудачно провела стартовый поединок на хардовом турнире WTA в Осаке.
 
В матче первого круга 19-летняя украинка проиграла Анастасии Павлюченковой из России (WTA 41) в двух сетах. Матч длился 57 минут.
 
WTA Tour. Осака (Япония). Первый раунд
 
Даяна Ястремская (Украина) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3:6, 1:6.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Leonid Frantseskevich
      Leonid Frantseskevich, 16.09.2019 12:46
    0
    Мосій Шило, 16.09.2019 12:18
    Еще ни одному тенисисту,исповедующему ,,лопатный,, стиль игры ,подобный тому,который исповедует Даяна,не удалось достичь мало-мальски серьезных результатов! Не получится это и у Даяны
    Умник, девочка в 19 лет уже 28-я ракетка мира, выиграла несколько турниров, стабильно надирает зад куда более опытным соперницам. К концу сезона много проблем с коленом, но она старается и пыхтит на тренировках по 2-3 часа. Сам знаю, неоднократно наблюдал, ибо знаю ее лично с детства (ее детства) и вижу периодически на кортах. Поэтому, уважаемый "эксперт", вряд ли стоит умничать на этот счёт.
    Выходите на корт и покажите хоть какую-то игру)))
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 16.09.2019 12:32
    0
    Даяна готовится к кубку Кремля
    Ссылка
    Elis
      Elis, 16.09.2019 12:29
    +1
    vital, 16.09.2019 12:20
    На жаль Даяша дуже залежна від стартового матчу на турнірах, де бере участь. Якщо вдається перемогти, то може пройти далі далеко українка. Дуже прикро, але Ястремська в цьому році має досить програних матчів вже в 1-му колі турнірів.
    Не нам диванним експертам звісно такі речі писати, але таке враження що Даяні потрібна свіжа кров у її команді, щоб урізноманітнити гру українки вже в наступному році. Чи тренер, чи спаринг-партнер, чи ще щось, але для подальшого поступу вгору по рейтингу, треба вносити зміни...
    Їм би з Ельою потренуватись разом))) Елінина терплячість, обережність, перестраховки і Даянина різкість, ризик, безбашенність - диви і навчили б чомусь одна одну)) А взагалі сплавити їх двох в одну - ідеальна тенісистка вийшла б
    Ну і допомогло б зняти Даяні оцей "вєнок бєзбрачія" трепету перед кумирами і авторитетами))
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 16.09.2019 12:27
    +4
    Мосій Шило, 16.09.2019 12:18
    Еще ни одному тенисисту,исповедующему ,,лопатный,, стиль игры ,подобный тому,который исповедует Даяна,не удалось достичь мало-мальски серьезных результатов! Не получится это и у Даяны
    Ostapenko.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 16.09.2019 12:20
    +4
    На жаль Даяша дуже залежна від стартового матчу на турнірах, де бере участь. Якщо вдається перемогти, то може пройти далі далеко українка. Дуже прикро, але Ястремська в цьому році має досить програних матчів вже в 1-му колі турнірів.
    Не нам диванним експертам звісно такі речі писати, але таке враження що Даяні потрібна свіжа кров у її команді, щоб урізноманітнити гру українки вже в наступному році. Чи тренер, чи спаринг-партнер, чи ще щось, але для подальшого поступу вгору по рейтингу, треба вносити зміни...
    Ссылка
    Мосій Шило
      Мосій Шило, 16.09.2019 12:18
    +2
    Еще ни одному тенисисту,исповедующему ,,лопатный,, стиль игры ,подобный тому,который исповедует Даяна,не удалось достичь мало-мальски серьезных результатов! Не получится это и у Даяны
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 16.09.2019 12:27
    +4
    Мосій Шило, 16.09.2019 12:18
    Еще ни одному тенисисту,исповедующему ,,лопатный,, стиль игры ,подобный тому,который исповедует Даяна,не удалось достичь мало-мальски серьезных результатов! Не получится это и у Даяны
    Ostapenko.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 16.09.2019 12:20
    +4
    На жаль Даяша дуже залежна від стартового матчу на турнірах, де бере участь. Якщо вдається перемогти, то може пройти далі далеко українка. Дуже прикро, але Ястремська в цьому році має досить програних матчів вже в 1-му колі турнірів.
    Не нам диванним експертам звісно такі речі писати, але таке враження що Даяні потрібна свіжа кров у її команді, щоб урізноманітнити гру українки вже в наступному році. Чи тренер, чи спаринг-партнер, чи ще щось, але для подальшого поступу вгору по рейтингу, треба вносити зміни...
    Ссылка
    Мосій Шило
      Мосій Шило, 16.09.2019 12:18
    +2
    Еще ни одному тенисисту,исповедующему ,,лопатный,, стиль игры ,подобный тому,который исповедует Даяна,не удалось достичь мало-мальски серьезных результатов! Не получится это и у Даяны
    Ссылка
    Elis
      Elis, 16.09.2019 12:29
    +1
    vital, 16.09.2019 12:20
    На жаль Даяша дуже залежна від стартового матчу на турнірах, де бере участь. Якщо вдається перемогти, то може пройти далі далеко українка. Дуже прикро, але Ястремська в цьому році має досить програних матчів вже в 1-му колі турнірів.
    Не нам диванним експертам звісно такі речі писати, але таке враження що Даяні потрібна свіжа кров у її команді, щоб урізноманітнити гру українки вже в наступному році. Чи тренер, чи спаринг-партнер, чи ще щось, але для подальшого поступу вгору по рейтингу, треба вносити зміни...
    Їм би з Ельою потренуватись разом))) Елінина терплячість, обережність, перестраховки і Даянина різкість, ризик, безбашенність - диви і навчили б чомусь одна одну)) А взагалі сплавити їх двох в одну - ідеальна тенісистка вийшла б
    Ну і допомогло б зняти Даяні оцей "вєнок бєзбрачія" трепету перед кумирами і авторитетами))
    Ссылка
    Leonid Frantseskevich
      Leonid Frantseskevich, 16.09.2019 12:46
    0
    Мосій Шило, 16.09.2019 12:18
    Еще ни одному тенисисту,исповедующему ,,лопатный,, стиль игры ,подобный тому,который исповедует Даяна,не удалось достичь мало-мальски серьезных результатов! Не получится это и у Даяны
    Умник, девочка в 19 лет уже 28-я ракетка мира, выиграла несколько турниров, стабильно надирает зад куда более опытным соперницам. К концу сезона много проблем с коленом, но она старается и пыхтит на тренировках по 2-3 часа. Сам знаю, неоднократно наблюдал, ибо знаю ее лично с детства (ее детства) и вижу периодически на кортах. Поэтому, уважаемый "эксперт", вряд ли стоит умничать на этот счёт.
    Выходите на корт и покажите хоть какую-то игру)))
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 16.09.2019 12:32
    0
    Даяна готовится к кубку Кремля
    Ссылка
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