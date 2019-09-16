Ястремская проиграла россиянке в стартовом матче турнира в Осаке

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 28) неудачно провела стартовый поединок на хардовом турнире WTA в Осаке.
В матче первого круга 19-летняя украинка проиграла Анастасии Павлюченковой из России (WTA 41) в двух сетах. Матч длился 57 минут.
WTA Tour. Осака (Япония). Первый раунд
Даяна Ястремская (Украина) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3:6, 1:6.
Great placement, @D_Yastremska!@torayppo pic.twitter.com/NvH70KF8KA— WTA (@WTA) September 16, 2019
Источник — Sport.ua
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Выходите на корт и покажите хоть какую-то игру)))
Не нам диванним експертам звісно такі речі писати, але таке враження що Даяні потрібна свіжа кров у її команді, щоб урізноманітнити гру українки вже в наступному році. Чи тренер, чи спаринг-партнер, чи ще щось, але для подальшого поступу вгору по рейтингу, треба вносити зміни...
Ну і допомогло б зняти Даяні оцей "вєнок бєзбрачія" трепету перед кумирами і авторитетами))
Не нам диванним експертам звісно такі речі писати, але таке враження що Даяні потрібна свіжа кров у її команді, щоб урізноманітнити гру українки вже в наступному році. Чи тренер, чи спаринг-партнер, чи ще щось, але для подальшого поступу вгору по рейтингу, треба вносити зміни...
Не нам диванним експертам звісно такі речі писати, але таке враження що Даяні потрібна свіжа кров у її команді, щоб урізноманітнити гру українки вже в наступному році. Чи тренер, чи спаринг-партнер, чи ще щось, але для подальшого поступу вгору по рейтингу, треба вносити зміни...
Не нам диванним експертам звісно такі речі писати, але таке враження що Даяні потрібна свіжа кров у її команді, щоб урізноманітнити гру українки вже в наступному році. Чи тренер, чи спаринг-партнер, чи ще щось, але для подальшого поступу вгору по рейтингу, треба вносити зміни...
Ну і допомогло б зняти Даяні оцей "вєнок бєзбрачія" трепету перед кумирами і авторитетами))
Выходите на корт и покажите хоть какую-то игру)))
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