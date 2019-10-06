Рейтинг WTA. Свитолина со следующей недели опустится на одну позицию

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№3 WTA) потеряет одно место в мировом рейтинге по итогам турнира в Пекине.
Украинку обгонит японка Наоми Осака (№4 WTA), которая выиграла финальный матч против лидера мировой классификации Эшли Барти.
Также отметим, что Свитолина продолжает борьбу за участие на Итоговом турнире-2019, который в этом году примет Шэньчжэнь. На данный момент украинка сражается с Кики Бертенс и Белиндой Бенчич за оставшиеся 2 путевки. Представительницу Нидерландов украинка опережает на 125 очков, представительницу Швейцарии – на 290.
На следующей неделе Элина не играет, Кики и Белинда выступят в Линце (Австрия).
Источник — Sport.ua
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