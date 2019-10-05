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Пекин. Ястремская вышла в финал парного разряда

Украинка в паре с Аленой Остапенко обыграла сестер Плишковых

  • 05.10.2019 09:40
  • 2915 просмотров
  • 3 комментария
Пекин. Ястремская вышла в финал парного разряда
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в финал турнира в Пекине.
 
В полуфинале 19-летняя украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии обыграла сестер Каролину и Кристину Плишковых из Чехии.
 
Игра длилась 1 час, 28 минут. Плишковы выиграли первый сет со счетом 6:4, однако следующую партию забрали Ястремская и Остапенко. В решающем тай-брейке украино-латвийский дуэт победил со счетом 10:6.
 
Пекин, парный разряд, 1/2 финала

Алена Остапенко (Латвия)/Даяна Ястремская (Украина) – КаролинаПлишкова/Кристина Плишкова(Чехия) – 4:6, 6:4, 10:6

В финале турнира Остапенко и Ястремская сыграют с победителем встречи Кенин/Маттек-Сэндс - Аояма/Шибанара.

Ранее Ястремская и Остапенко выбили из борьбы первый сеяный дуэт Су Шувэй/Барбора Стрыцова.

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Vlad Rasevski
    Vlad Rasevski, 05.10.2019 10:37
    +2
    Дуже цікавий фінал із Кенин/Маттек, які також вперше разом грають - обидві пари виграли по чотирі матчі - і хтось із них зразу стане переможцями -круто!!!
    Вболіваймо за Даяну, вони із Оленою сильна пара на перспективу!!!
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 05.10.2019 10:29
    +1
    Сильно не напружуючись.,зовні легко, обігралі самих відомих сестер сучасного тенісу,Спочатку більше улибалися сестри,но як грится смеется той,хто сміется останій!!!Молодці,вдачі в фіналі!
    Ссылка
    Владимир Орос
      Владимир Орос, 05.10.2019 09:56
    +5
    Похоже они просто веселятся )
    Ссылка
    Владимир Орос
      Владимир Орос, 05.10.2019 09:56
    +5
    Похоже они просто веселятся )
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    Vlad Rasevski, 05.10.2019 10:37
    +2
    Дуже цікавий фінал із Кенин/Маттек, які також вперше разом грають - обидві пари виграли по чотирі матчі - і хтось із них зразу стане переможцями -круто!!!
    Вболіваймо за Даяну, вони із Оленою сильна пара на перспективу!!!
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 05.10.2019 10:29
    +1
    Сильно не напружуючись.,зовні легко, обігралі самих відомих сестер сучасного тенісу,Спочатку більше улибалися сестри,но як грится смеется той,хто сміется останій!!!Молодці,вдачі в фіналі!
    Ссылка
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