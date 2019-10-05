Пекин. Ястремская вышла в финал парного разряда

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в финал турнира в Пекине.

В полуфинале 19-летняя украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии обыграла сестер Каролину и Кристину Плишковых из Чехии.

Игра длилась 1 час, 28 минут. Плишковы выиграли первый сет со счетом 6:4, однако следующую партию забрали Ястремская и Остапенко. В решающем тай-брейке украино-латвийский дуэт победил со счетом 10:6.

Пекин, парный разряд, 1/2 финала