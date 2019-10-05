Пекин. Ястремская вышла в финал парного разряда

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в финал турнира в Пекине.
В полуфинале 19-летняя украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии обыграла сестер Каролину и Кристину Плишковых из Чехии.
Игра длилась 1 час, 28 минут. Плишковы выиграли первый сет со счетом 6:4, однако следующую партию забрали Ястремская и Остапенко. В решающем тай-брейке украино-латвийский дуэт победил со счетом 10:6.
Пекин, парный разряд, 1/2 финала
Алена Остапенко (Латвия)/Даяна Ястремская (Украина) – КаролинаПлишкова/Кристина Плишкова(Чехия) – 4:6, 6:4, 10:6
В финале турнира Остапенко и Ястремская сыграют с победителем встречи Кенин/Маттек-Сэндс - Аояма/Шибанара.
Ранее Ястремская и Остапенко выбили из борьбы первый сеяный дуэт Су Шувэй/Барбора Стрыцова.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Вболіваймо за Даяну, вони із Оленою сильна пара на перспективу!!!
Вболіваймо за Даяну, вони із Оленою сильна пара на перспективу!!!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.