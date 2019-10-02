Пекин. Ястремская и Остапенко выбили первых сеяных

Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает участие на турнире в Пекине в парном разряде.
В матче второго круга 19-летняя украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии выбила лидеров посева Се Шувэй и Барбору Стрыцову (Тайвань/Чехия).
Пекин. Парный разряд
Даяна Ястремская / Алена Остапенко – Се Шувэй / Барбора Стрыцова – 6:4, 6:4
В следующем раунде Ястремская и Остапенко встретятся с победительницами матча Николь Мелихар / Грета Пешке - Юлия Гёргес / Анастасия Севастова.
Ранее Ястремская покинула соревнования одиночного разряда.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.