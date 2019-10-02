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Пекин. Ястремская и Остапенко выбили первых сеяных

Украинка и латвийка вышли в четвертьфинал

  • 02.10.2019 09:21
  • 1242 просмотра
  • 1 комментарий
Пекин. Ястремская и Остапенко выбили первых сеяных
© WTA. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает участие на турнире в Пекине в парном разряде.
 
В матче второго круга 19-летняя украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии выбила лидеров посева Се Шувэй и Барбору Стрыцову (Тайвань/Чехия).
 
Пекин. Парный разряд
Даяна Ястремская / Алена Остапенко – Се Шувэй / Барбора Стрыцова – 6:4, 6:4
 
В следующем раунде Ястремская и Остапенко встретятся с победительницами матча Николь Мелихар / Грета Пешке - Юлия Гёргес / Анастасия Севастова.
 
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 02.10.2019 10:06
    0
    Ястремская скоро станет первой ракеткой мира.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 02.10.2019 10:06
    0
    Ястремская скоро станет первой ракеткой мира.
    Ссылка
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