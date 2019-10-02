Пекин. Ястремская и Остапенко выбили первых сеяных

10:07 — AdvocatusDei

это его проблемы как тренера и это комплексные проблемы аталанты.. значит не хватило опыта, мне л...

10:06 — mony65

"Так они высраться пытаются , а не понимают что сами себя дибилами выставляют" -суперно это про н...

10:05 — PUTINHUILO

Кроты,прочитайте,а главное-вдумайтесь в название статьи:СЧАСТЛИВАЯ РАЗВЯЗКА... Т.е. надо признать...

10:05 — jekаfunny

Ну да , Аталанта явно не заслужила поражения по игре, но это футбол )

10:05 — AdvocatusDei

это обязательно тебе нужно!? если тебе не "нравится" победа Шахтера по каким то причинам - это тв...

10:05 — vitaha33

Хотіли, звичайно, і похоронили всі шанси, кротам хватає 4 очок з загребом і вони в 1/8. Це був не...

10:03 — jekаfunny

Так они высраться пытаются , а не понимают что сами себя дибилами выставляют . Вон одна наркоманк...