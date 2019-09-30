Халеп и Андрееску квалифицировались на Итоговый турнир в Шеньчжене

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп и представительница Канады Бьянка Андрееску официально квалифицировали на Итоговый турнир, который в этом году переезжает из Сингапура в Шэньчжэнь.

Обе теннисистки на данный момент имеют уже больше очков, чем требует квалификационный порог, который на данный момент равен 4710 (будет опускаться).