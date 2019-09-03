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Барти первой обеспечила себе место на Итоговом турнире

Австралийская теннисистка впервые поедет на турнир лучших теннисисток по итогам сезона

  • 03.09.2019 12:57
  • 140 просмотров
  • 1 комментарий
Барти первой обеспечила себе место на Итоговом турнире
© US Open. Эшли Барти
Австралийская теннисистка Эшли Барти первой обеспечила себе участие на Итоговом турнире WTA, который в этом году переезжает из Сингапура в Шэньчжэнь.
 
После очередного сыгранного игрового дня на US Open, квалификационный порог упал до показателя 5445 очков. Барти заработала немногим больше – 5476, а это значит, что она точно дебютирует на финальных соревнованиях для лидеров мирового рейтинга.
 
Также отметим, что 23-летняя австралийка со следующей недели вернет себе звание первой ракетки мира. После вылета Наоми Осаки и Каролины Плишковой ни одна из теннисисток уже не сможет обойти Барти в рейтинге WTA.
 
Напомним, чемпионка итогового турнира WTA-2019 получит рекордные призовые.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.09.2019 13:04
    0
    Халеп і Плішкова по суті також.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.09.2019 13:04
    0
    Халеп і Плішкова по суті також.
    Ссылка
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