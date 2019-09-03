Барти первой обеспечила себе место на Итоговом турнире

Австралийская теннисистка Эшли Барти первой обеспечила себе участие на Итоговом турнире WTA, который в этом году переезжает из Сингапура в Шэньчжэнь.

После очередного сыгранного игрового дня на US Open, квалификационный порог упал до показателя 5445 очков. Барти заработала немногим больше – 5476, а это значит, что она точно дебютирует на финальных соревнованиях для лидеров мирового рейтинга.