Барти первой обеспечила себе место на Итоговом турнире

Австралийская теннисистка Эшли Барти первой обеспечила себе участие на Итоговом турнире WTA, который в этом году переезжает из Сингапура в Шэньчжэнь.
После очередного сыгранного игрового дня на US Open, квалификационный порог упал до показателя 5445 очков. Барти заработала немногим больше – 5476, а это значит, что она точно дебютирует на финальных соревнованиях для лидеров мирового рейтинга.
Также отметим, что 23-летняя австралийка со следующей недели вернет себе звание первой ракетки мира. После вылета Наоми Осаки и Каролины Плишковой ни одна из теннисисток уже не сможет обойти Барти в рейтинге WTA.
Напомним, чемпионка итогового турнира WTA-2019 получит рекордные призовые.
Источник — Sport.ua
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