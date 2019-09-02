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US Open. Барти вернет звание первой ракетки

Наоми Осака проиграла Белинде Бенчич и не сумела защитить прошлогодний титул

  • 02.09.2019 20:42
  • 2567 просмотров
  • 2 комментария
US Open. Барти вернет звание первой ракетки
© US Open. Белинда Бенчич
Первая ракетка мира Наоми Осака покидает Открытый чемпионат США по теннису. Действующая чемпионка US Open проиграла швейцарке Белинде Бенчич на стадии 1/8 финала.
 
US Open. Четвертый круг
Наоми Осака (Япония) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 5:7, 4:6
 
Таким образом, японка потеряет 1760 очков в рейтинге и опустится как минимум на третье место в мировой классификации. Обойти ее могут Элина Свитолина (нужен выход в полуфинал) и Бенчич (должна брать титул).
 
В худшем для себя случае Осака упадет на пятую строчку.
 
С понедельника мировую классификацию вновь возглавит австралийка Эшли Барти, которая носила теннисную корону с 24 июня по 11 августа.
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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Sashamar
    Sashamar, 02.09.2019 21:15
    0
    "Которые тут временные? - Слазь!"
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 02.09.2019 20:46
    +2
    Свитолина в 1-й победе от 3-его места WTA .
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 02.09.2019 20:46
    +2
    Свитолина в 1-й победе от 3-его места WTA .
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 02.09.2019 21:15
    0
    "Которые тут временные? - Слазь!"
    Ссылка
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