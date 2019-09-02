US Open. Барти вернет звание первой ракетки

21:52 — AdvocatusDei

«Думки» это не твоё.. завязывай

21:51 — Axmetov1

Ага,ему надо серую носить,чтобы незаметная была,он же уже старикан,29 лет И пусть волосы пере...

21:51 — Ваня

я бачу ти дуже збуджений коли бачиш біло-голубий колір

21:51 — Анатолій Чорнобук

Кротам за трансфер прилетить!

21:50 — vitek-kherson

Лучше одеть футболку как у Жеки, чем такую как на тебе... Бело-голубую((

21:50 — vova

и ещо + посилення нашему чемпионату

21:49 — Ваня

По трансферу скажу так, це теж що ДК купило Караваєва - для того щоб грів лавочку (якщо чесно я н...

21:49 — AdvocatusDei

Вася, против фактов не попрешь.. обидно, что ты обосрался!?, ну да ладно, тебе не впервой