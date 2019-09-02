US Open. Барти вернет звание первой ракетки

Первая ракетка мира Наоми Осака покидает Открытый чемпионат США по теннису. Действующая чемпионка US Open проиграла швейцарке Белинде Бенчич на стадии 1/8 финала.
US Open. Четвертый круг
Наоми Осака (Япония) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 5:7, 4:6
Таким образом, японка потеряет 1760 очков в рейтинге и опустится как минимум на третье место в мировой классификации. Обойти ее могут Элина Свитолина (нужен выход в полуфинал) и Бенчич (должна брать титул).
В худшем для себя случае Осака упадет на пятую строчку.
С понедельника мировую классификацию вновь возглавит австралийка Эшли Барти, которая носила теннисную корону с 24 июня по 11 августа.
Источник — Sport.ua
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