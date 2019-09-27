ВИДЕО. Как Костюк выходила во второй подряд полуфинал турниров ITF

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжила победную серию на грунтовом 60-тысячнике ITF в Испании.
В четвертьфинальном матче в Валенсии 17-летняя украинка в трех сетах обыграла Аранчу Рус из Нидерландов.
В полуфинале Костюк сыграет против третьей сеяной Тамары Корпач из Германии (№143 WTA).
На прошлой неделе Марта играла в финале турнира аналогичной категории во Франции.
Источник — Tennis Ukraine
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.