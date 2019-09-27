Валенсия. Костюк с баранкой в третьем сете переиграла Рус

16:11 — kvlad200760

Ти вже задрав тим вазеліном псевдокапітан!Гра покаже хто сильніший.Тіш себе тим що ваш суперник Л...

16:11 — AdvocatusDei

Сто%!!

16:10 — AdvocatusDei

Чем моя секта отличается от твоей!?

16:10 — jekаfunny

так как вы радуетесь за ДК в ЛЕ, мы порадуемся за украинских игроков которые весной продолжат игр...

16:09 — jekаfunny

Секта - Группа лиц, замкнувшихся в своих мелких, узких интересах. хватит из своей копанки стрелки...

16:07 — AdvocatusDei

Радуйся этому... мы же радуемся вашим победам в ле