Валенсия. Костюк с баранкой в третьем сете переиграла Рус

Украинская теннисистка Марта Костюк (№182 WTA) продолжает побеждать на грунтовом 60-тысячнике ITF в Испании.
В четвертьфинальном матче 17-летняя украинка в трех сетах обыграла Аранчу Рус из Нидерландов (№97 WTA).
Валенсия. Четвертьфинал
Марта Костюк (Украина) – Аранча Рус (Нидерланды) – 6:4, 3:6, 6:0
В полуфинале Костюк сыграет против третьей сеяной Тамары Корпач из Германии (№143 WTA).
Отметим, что это была девятая победа Костюк в матчах против соперниц из первой сотни мирового рейтинга, а также пятая в последних семи матчах.
Предыдущий раз Марты выигрывала сет со счетом 6:0 в квалификации Мадрида против американки Аманды Анисимовой. Тогда с таким счетом Костюк выиграла первый и третий сеты.
Источник — Sport.ua
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Гра була і раніше, а от впевненості (коли дивишся і розумієш, що якщо метеорит не впаде на землю, перемога нікуди від неї не дінеться) схожої на сьогоднішню не було!
Навіть після програного другого сету перемога була у повітрі.
Гра була і раніше, а от впевненості (коли дивишся і розумієш, що якщо метеорит не впаде на землю, перемога нікуди від неї не дінеться) схожої на сьогоднішню не було!
Навіть після програного другого сету перемога була у повітрі.
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