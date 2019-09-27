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Валенсия. Костюк с баранкой в третьем сете переиграла Рус

Украинская теннисистка сыграет в полуфинале турнира в Испании

  • 27.09.2019 15:56
  • 502 просмотра
  • 1 комментарий
Валенсия. Костюк с баранкой в третьем сете переиграла Рус
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк (№182 WTA) продолжает побеждать на грунтовом 60-тысячнике ITF в Испании.
 
В четвертьфинальном матче 17-летняя украинка в трех сетах обыграла Аранчу Рус из Нидерландов (№97 WTA).
 
Валенсия. Четвертьфинал
Марта Костюк (Украина) – Аранча Рус (Нидерланды) –  6:4, 3:6, 6:0
 
В полуфинале Костюк сыграет против третьей сеяной Тамары Корпач из Германии (№143 WTA).
 
Отметим, что это была девятая победа Костюк в матчах против соперниц из первой сотни мирового рейтинга, а также пятая в последних семи матчах.
 
Предыдущий раз Марты выигрывала сет со счетом 6:0 в квалификации Мадрида против американки Аманды Анисимовой. Тогда с таким счетом Костюк выиграла первый и третий сеты.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Clyde С.
      Clyde С., 27.09.2019 16:04
    +2
    Впевнено.
    Гра була і раніше, а от впевненості (коли дивишся і розумієш, що якщо метеорит не впаде на землю, перемога нікуди від неї не дінеться) схожої на сьогоднішню не було!
    Навіть після програного другого сету перемога була у повітрі.
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 27.09.2019 16:04
    +2
    Впевнено.
    Гра була і раніше, а от впевненості (коли дивишся і розумієш, що якщо метеорит не впаде на землю, перемога нікуди від неї не дінеться) схожої на сьогоднішню не було!
    Навіть після програного другого сету перемога була у повітрі.
    Ссылка
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