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Костюк проиграла россиянке Грачевой в финале турнира во Франции

Украинская теннисистка не сумела выиграть решающий матч в Сен-Мало

  • 22.09.2019 20:06
  • 925 просмотров
  • 3 комментария
Костюк проиграла россиянке Грачевой в финале турнира во Франции
© ITF. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 215) проиграла финальный матч на турнире ITF в Сен-Мало (Франция).
 
Украинка в двух сетах уступила россиянке Варваре Грачевой (WTA 176). Матч длился 1 час и 27 минут.
 
ITF Tour. Сен-Мало (Франция)
 
Женщины. Финал
 
Марта Костюк (Украина) – Варвара Грачева (Россия) – 3:6, 2:6.
 
Напомним, на стадии 1/4 финала Костюк обыграла Марину Заневскую из Бельгии, а в полуфинале переиграла Веронику Сепеде Роиг из Парагвая.
 
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    kollekciy
      kollekciy, 22.09.2019 20:49
    0
    Марті потрібно далі грати турніри, краще до 60К, на яких вона зможе довше протриматись, та отримати більше ігрової практики, зможе відпрацьовувати свої вміння в реальних умовах. Без реальної гри вона краще грати не стане, та не зможе розкрити свій талан. Ті люди, які вже зараз списують Марту, не дуже праві, тому що Марта зіграла дуже мало ігор за свою кар еру, проаналізувавши які можна було б робити такі висновки.
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    Александр Ад
    Александр Ад, 22.09.2019 20:39
    -1
    первая подача слабовата у Марты,да и в корт в решающие моменты не попадала,злилась на себя и снова мазала..Работать еще и работать на тренировках Ну и психолога не мешало б нанять
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    kollekciy
      kollekciy, 22.09.2019 20:16
    +1
    По рахунку Марта програла повністю, але майже у всіх розіграшах мала перевагу, залишався лише 1 удар, якщо б забивала ці останні удари, перемогла б з таким рахунком.
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    kollekciy
      kollekciy, 22.09.2019 20:16
    +1
    По рахунку Марта програла повністю, але майже у всіх розіграшах мала перевагу, залишався лише 1 удар, якщо б забивала ці останні удари, перемогла б з таким рахунком.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 22.09.2019 20:49
    0
    Марті потрібно далі грати турніри, краще до 60К, на яких вона зможе довше протриматись, та отримати більше ігрової практики, зможе відпрацьовувати свої вміння в реальних умовах. Без реальної гри вона краще грати не стане, та не зможе розкрити свій талан. Ті люди, які вже зараз списують Марту, не дуже праві, тому що Марта зіграла дуже мало ігор за свою кар еру, проаналізувавши які можна було б робити такі висновки.
    Ссылка
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