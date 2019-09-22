Костюк проиграла россиянке Грачевой в финале турнира во Франции

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 215) проиграла финальный матч на турнире ITF в Сен-Мало (Франция).
Украинка в двух сетах уступила россиянке Варваре Грачевой (WTA 176). Матч длился 1 час и 27 минут.
ITF Tour. Сен-Мало (Франция)
Женщины. Финал
Марта Костюк (Украина) – Варвара Грачева (Россия) – 3:6, 2:6.
Напомним, на стадии 1/4 финала Костюк обыграла Марину Заневскую из Бельгии, а в полуфинале переиграла Веронику Сепеде Роиг из Парагвая.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.