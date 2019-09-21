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Сен-Мало. Костюк сыграет в финале

Украинская теннисистка поборется за второй титул на турнирах ITF с призовым фондом $60,000

  • 21.09.2019 16:55
  • 744 просмотра
  • 6 комментариев
Сен-Мало. Костюк сыграет в финале
© WTT. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк (№215 WTA) одержала четвертую победу на грунтовом турнире ITF в Сен-Мало (Франция).
 
В полуфинальном матче 17-летняя украинка встречалась с Вероникой Сепеде Роиг из Парагвая (№147 WTA) и победила в двух сетах.
 
Сен-Мало. Полуфинал
Марта Костюк (Украина) – Вероника Сепеде Роиг (Парагвай) – 6:4, 6:2
 
В финале Костюк сразится против Натальи Вихлянцевой или Варвары Грачевой (обе - Россия).
 
Со следующей недели Костюк вернется в топ-200 мирового рейтинга, победа на турнире может поднять ее на 165-ю позицию.
 
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    kollekciy
      kollekciy, 21.09.2019 17:13
    +1
    Марту з перемогою. Вже гарантувала собі подарунок на згадку про участь, та отримала ще один шанс збільшити кількість виграних турнірів. Можливо Марта хоче, показати що не тільки Чернишова, а й вона може перемагати на 60К. Дуже порадувало, що Марта не розгубилася, коли втратила свою подачу з 40:0.
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 21.09.2019 17:07
    +1
    Молодец Марта уверенно обыграла непростую соперницу, конечно абсолютно без провалов не обошлось, в первом сете выигрывала 3:1 и проиграла 3 гейма подряд, благо вовремя сумела собраться на концовку сета и дожала соперницу. Во втором сете уже таких провалов не было, не считая одного гейма на своей подачи, с 40:0 проиграла. Теперь финал и в соперницах россиянка, уже интересно. Самое интересное, что трансляция игр с центрального корта есть на одном из французских каналов, только все они проводятся в записи вечером, может хотя бы на финал они включатся в прямой эфир.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 21.09.2019 17:06
    +2
    Довольно уверенная победа. Умница.
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 21.09.2019 17:02
    +1
    Ссылка
    donPedro
      donPedro, 21.09.2019 17:01
    -1
    Є можливісь на 100 очок піднятися в рейтингу
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 21.09.2019 17:00
    +1
    За 74 хвилини. "Недолго мучилась старушка"
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 21.09.2019 17:06
    +2
    Довольно уверенная победа. Умница.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 21.09.2019 17:13
    +1
    Марту з перемогою. Вже гарантувала собі подарунок на згадку про участь, та отримала ще один шанс збільшити кількість виграних турнірів. Можливо Марта хоче, показати що не тільки Чернишова, а й вона може перемагати на 60К. Дуже порадувало, що Марта не розгубилася, коли втратила свою подачу з 40:0.
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 21.09.2019 17:07
    +1
    Молодец Марта уверенно обыграла непростую соперницу, конечно абсолютно без провалов не обошлось, в первом сете выигрывала 3:1 и проиграла 3 гейма подряд, благо вовремя сумела собраться на концовку сета и дожала соперницу. Во втором сете уже таких провалов не было, не считая одного гейма на своей подачи, с 40:0 проиграла. Теперь финал и в соперницах россиянка, уже интересно. Самое интересное, что трансляция игр с центрального корта есть на одном из французских каналов, только все они проводятся в записи вечером, может хотя бы на финал они включатся в прямой эфир.
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 21.09.2019 17:02
    +1
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 21.09.2019 17:00
    +1
    За 74 хвилини. "Недолго мучилась старушка"
    Ссылка
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