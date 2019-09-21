Сен-Мало. Костюк сыграет в финале

Украинская теннисистка Марта Костюк (№215 WTA) одержала четвертую победу на грунтовом турнире ITF в Сен-Мало (Франция).
В полуфинальном матче 17-летняя украинка встречалась с Вероникой Сепеде Роиг из Парагвая (№147 WTA) и победила в двух сетах.
Сен-Мало. Полуфинал
Марта Костюк (Украина) – Вероника Сепеде Роиг (Парагвай) – 6:4, 6:2
В финале Костюк сразится против Натальи Вихлянцевой или Варвары Грачевой (обе - Россия).
Со следующей недели Костюк вернется в топ-200 мирового рейтинга, победа на турнире может поднять ее на 165-ю позицию.
Источник — Sport.ua
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