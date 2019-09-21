Сен-Мало. Костюк сыграет в финале

17:29 — SKIF1927

i це допомогло )

17:22 — UKRAINE FAN

Ну да самый главный игрок в сити. Правда его отсутствие не кто не заметит!

17:21 — UKRAINE FAN

Наберет форму Менди, Зина будет только по праздникам играть . Ну не ЛЗ защитник он. А по выше игр...