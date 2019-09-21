Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Определилась соперница Костюк в финале турнира в Сен-Мало

В финале украинка сразится против россиянки Варвары Грачевой

  • 21.09.2019 18:57
  • 1148 просмотров
  • 2 комментария
Определилась соперница Костюк в финале турнира в Сен-Мало
© ITF. Варвара Грачева
На грунтовом турнире ITF в Сен-Мало (Франция) определилась вторая финалистка.
 
В противостоянии россиянок победила Варвара Грачева. Наталья Вихлянцева не смогла доиграть поединок и снялась во втором сете.
 
Сен-Мало. Полуфинал
Наталья Вихлянцева – Варвара Грачева – 3:6, 2:5 (отказ)
 
Напомним, первой финалисткой стала украинка Марта Костюк. Именно с ней и придется играть Грачевой.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 21.09.2019 20:07
    +1
    Вынос тела Грачевой. Марта мы с тобой
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 21.09.2019 19:16
    +2
    Не знаю, що там за Грачова, але Марта схоже набрала форму, бо не встояла непогана грунтовічка Сепеде Роіг
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 21.09.2019 19:16
    +2
    Не знаю, що там за Грачова, але Марта схоже набрала форму, бо не встояла непогана грунтовічка Сепеде Роіг
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 21.09.2019 20:07
    +1
    Вынос тела Грачевой. Марта мы с тобой
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности