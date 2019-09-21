Определилась соперница Костюк в финале турнира в Сен-Мало

На грунтовом турнире ITF в Сен-Мало (Франция) определилась вторая финалистка.
В противостоянии россиянок победила Варвара Грачева. Наталья Вихлянцева не смогла доиграть поединок и снялась во втором сете.
Сен-Мало. Полуфинал
Наталья Вихлянцева – Варвара Грачева – 3:6, 2:5 (отказ)
Напомним, первой финалисткой стала украинка Марта Костюк. Именно с ней и придется играть Грачевой.
Источник — Sport.ua
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