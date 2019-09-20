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Сен-Мало. Костюк вышла в полуфинал

Украинка обыграла Марину Заневскую

  • 20.09.2019 16:29
  • 786 просмотров
  • 4 комментария
Сен-Мало. Костюк вышла в полуфинал
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Сегодня украинская теннисистка Марта Костюк в четвертьфинале грунтового турнира ITF в Сен-Мало (Франция) в двух сетах обыграла представительницу Бельгии Марину Заневскую. Матч продолжался 2 часа и 2 минуты.

1/4 финала

Марина Заневская (Бельгия) – Марта Костюк (Украина) – 6:7 (5), 1:6

Завтра в полуфинале Костюк сыграет с Вероникой Сепеде из Парагвая.

Вчера во втором раунде Костюк обыграла Марго Йеролимо.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Clyde С.
      Clyde С., 20.09.2019 17:04
    0
    Vladlen, 20.09.2019 16:52
    А почему вы думаете, что Марта чудила,трансляции же не было. Может это Заневская показывала невероятный теннис.
    Марта програла 4 свої подачі в 1-му сеті, а проти неї не гуру прийому грала, а просто Заневська.
    Тому я згодний з автором коменту.
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 20.09.2019 16:52
    0
    kollekciy, 20.09.2019 16:38
    Марту з перемогою. В першому сеті чудила, але великий плюс, що в кризових моментах, не розсипалась та змогла вирвати таки сет, а потім перший гейм 2 сету в якому все вирішилось.
    А почему вы думаете, что Марта чудила,трансляции же не было. Может это Заневская показывала невероятный теннис.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 20.09.2019 16:38
    +1
    Марту з перемогою. В першому сеті чудила, але великий плюс, що в кризових моментах, не розсипалась та змогла вирвати таки сет, а потім перший гейм 2 сету в якому все вирішилось.
    Ссылка
    B0N1K
      B0N1K, 20.09.2019 16:37
    +1
    Не Білорусі, а Бельгії. Виправте помилку
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 20.09.2019 16:38
    +1
    Марту з перемогою. В першому сеті чудила, але великий плюс, що в кризових моментах, не розсипалась та змогла вирвати таки сет, а потім перший гейм 2 сету в якому все вирішилось.
    Ссылка
    B0N1K
      B0N1K, 20.09.2019 16:37
    +1
    Не Білорусі, а Бельгії. Виправте помилку
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 20.09.2019 17:04
    0
    Vladlen, 20.09.2019 16:52
    А почему вы думаете, что Марта чудила,трансляции же не было. Может это Заневская показывала невероятный теннис.
    Марта програла 4 свої подачі в 1-му сеті, а проти неї не гуру прийому грала, а просто Заневська.
    Тому я згодний з автором коменту.
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 20.09.2019 16:52
    0
    kollekciy, 20.09.2019 16:38
    Марту з перемогою. В першому сеті чудила, але великий плюс, що в кризових моментах, не розсипалась та змогла вирвати таки сет, а потім перший гейм 2 сету в якому все вирішилось.
    А почему вы думаете, что Марта чудила,трансляции же не было. Может это Заневская показывала невероятный теннис.
    Ссылка
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