Сен-Мало. Костюк вышла в полуфинал

Сегодня украинская теннисистка Марта Костюк в четвертьфинале грунтового турнира ITF в Сен-Мало (Франция) в двух сетах обыграла представительницу Бельгии Марину Заневскую. Матч продолжался 2 часа и 2 минуты.
1/4 финала
Марина Заневская (Бельгия) – Марта Костюк (Украина) – 6:7 (5), 1:6
Завтра в полуфинале Костюк сыграет с Вероникой Сепеде из Парагвая.
Источник — Sport.ua
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Тому я згодний з автором коменту.
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