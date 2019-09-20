Сен-Мало. Костюк вышла в полуфинал

Сегодня украинская теннисистка Марта Костюк в четвертьфинале грунтового турнира ITF в Сен-Мало (Франция) в двух сетах обыграла представительницу Бельгии Марину Заневскую. Матч продолжался 2 часа и 2 минуты.

1/4 финала

Марина Заневская (Бельгия) – Марта Костюк (Украина) – 6:7 (5), 1:6

Завтра в полуфинале Костюк сыграет с Вероникой Сепеде из Парагвая.

Вчера во втором раунде Костюк обыграла Марго Йеролимо.