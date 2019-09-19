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Сен-Мало. Костюк – в четвертьфинале

Украинка выиграла второй матч на грунтовом турнире ITF

  • 19.09.2019 15:54
  • 1413 просмотров
  • 6 комментариев
Сен-Мало. Костюк – в четвертьфинале
© WTА. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк (№215 WTA) одержала вторую победу на грунтовом турнире ITF в Сен-Мало (Франция).
 
В матче второго круга 17-летняя украинка встречалась с француженкой Марго Йеролимо (№355 WTA) и победила в двух быстрых сетах.
 
Сен-Мало. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Марго Йеролимо (Франция) – 6:1, 6:4
 
В следующем раунде 60-тысячника ITF украинка сразится против победительницы пары Тесса Андрианжафитримо (Франция) – Марина Заневская (Бельгия, ранее Украина). Отметим, что обе потенциальные оппонентки Костюк получили wild card от организаторов.
 
Ранее Надежда Киченок вышла в парный полуфинал в Осаке.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vital
      vital, 19.09.2019 16:09
    0
    vizuals, 19.09.2019 15:58
    Ще приємна новина - Павлюченкова бахнула Бертенс в Осаці, не давши суперниці Світоліної набрати балів в чемпіонській гонці
    Бертенс це така собі Бузарнеску - в голандки вже 27 зіграних турнірів за рік, а толку щось не дуже багато...
    Кікі потрібен дуплет із перемог, щоб набрати бодай якісь очки в Чемпіонську гонку. А вона навіть 1 наразі здобути не може.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 19.09.2019 16:08
    0
    vital, 19.09.2019 16:04
    За рахунком впевнена перемога Марти: без жодної програної власної подачі. Українка зробила поспіль 3 брейки (в другій половині 1 сету і на старті 2-го сету).
    Тримаємо кулаки за Марту.
    П.с. Я так розумію що грунтові турніри Марти це економ-варіант для економії коштів?
    П.с. Я так розумію що грунтові турніри Марти це економ-варіант для економії коштів?
    -----------------------
    Рейтинг у Марты низкий для квала азиатских турниров.... Ну, вот как раз здесь надо рейтинг и зарабатывать. А валить куда-то ген за очи играть 60-ти тысячт=ники действительно смысла нет.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 19.09.2019 16:05
    0
    Ну, норм. Хвалить пока не за что, Марта должна обыгрывать соперниц 3-4 сотни на автомате... Смотрим дальше.
    Ссылка
    donPedro
      donPedro, 19.09.2019 16:04
    +4
    А наступного тижня дивимось Лопатецьку на 25-ти тисячнику в Італії.
    Ссылка
    vital
      vital, 19.09.2019 16:04
    0
    За рахунком впевнена перемога Марти: без жодної програної власної подачі. Українка зробила поспіль 3 брейки (в другій половині 1 сету і на старті 2-го сету).
    Тримаємо кулаки за Марту.
    П.с. Я так розумію що грунтові турніри Марти це економ-варіант для економії коштів?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 19.09.2019 15:58
    +2
    Ще приємна новина - Павлюченкова бахнула Бертенс в Осаці, не давши суперниці Світоліної набрати балів в чемпіонській гонці
    Ссылка
    donPedro
      donPedro, 19.09.2019 16:04
    +4
    А наступного тижня дивимось Лопатецьку на 25-ти тисячнику в Італії.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 19.09.2019 15:58
    +2
    Ще приємна новина - Павлюченкова бахнула Бертенс в Осаці, не давши суперниці Світоліної набрати балів в чемпіонській гонці
    Ссылка
    vital
      vital, 19.09.2019 16:09
    0
    vizuals, 19.09.2019 15:58
    Ще приємна новина - Павлюченкова бахнула Бертенс в Осаці, не давши суперниці Світоліної набрати балів в чемпіонській гонці
    Бертенс це така собі Бузарнеску - в голандки вже 27 зіграних турнірів за рік, а толку щось не дуже багато...
    Кікі потрібен дуплет із перемог, щоб набрати бодай якісь очки в Чемпіонську гонку. А вона навіть 1 наразі здобути не може.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 19.09.2019 16:08
    0
    vital, 19.09.2019 16:04
    За рахунком впевнена перемога Марти: без жодної програної власної подачі. Українка зробила поспіль 3 брейки (в другій половині 1 сету і на старті 2-го сету).
    Тримаємо кулаки за Марту.
    П.с. Я так розумію що грунтові турніри Марти це економ-варіант для економії коштів?
    П.с. Я так розумію що грунтові турніри Марти це економ-варіант для економії коштів?
    -----------------------
    Рейтинг у Марты низкий для квала азиатских турниров.... Ну, вот как раз здесь надо рейтинг и зарабатывать. А валить куда-то ген за очи играть 60-ти тысячт=ники действительно смысла нет.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 19.09.2019 16:05
    0
    Ну, норм. Хвалить пока не за что, Марта должна обыгрывать соперниц 3-4 сотни на автомате... Смотрим дальше.
    Ссылка
    vital
      vital, 19.09.2019 16:04
    0
    За рахунком впевнена перемога Марти: без жодної програної власної подачі. Українка зробила поспіль 3 брейки (в другій половині 1 сету і на старті 2-го сету).
    Тримаємо кулаки за Марту.
    П.с. Я так розумію що грунтові турніри Марти це економ-варіант для економії коштів?
    Ссылка
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