Сен-Мало. Костюк – в четвертьфинале

16:50 — iskender

Защитники, конечно, меня поразили. Просто остановились и смотрели что будет дальше. А ведь счёт т...

16:49 — MaxUa

Плохо не то, что тебя обыграли. Плохо то, что ты после этого опустил руки и прекратил борьбу.