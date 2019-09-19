Сен-Мало. Костюк – в четвертьфинале

Украинская теннисистка Марта Костюк (№215 WTA) одержала вторую победу на грунтовом турнире ITF в Сен-Мало (Франция).
В матче второго круга 17-летняя украинка встречалась с француженкой Марго Йеролимо (№355 WTA) и победила в двух быстрых сетах.
Сен-Мало. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Марго Йеролимо (Франция) – 6:1, 6:4
В следующем раунде 60-тысячника ITF украинка сразится против победительницы пары Тесса Андрианжафитримо (Франция) – Марина Заневская (Бельгия, ранее Украина). Отметим, что обе потенциальные оппонентки Костюк получили wild card от организаторов.
Ранее Надежда Киченок вышла в парный полуфинал в Осаке.
Источник — Sport.ua
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Кікі потрібен дуплет із перемог, щоб набрати бодай якісь очки в Чемпіонську гонку. А вона навіть 1 наразі здобути не може.
Тримаємо кулаки за Марту.
П.с. Я так розумію що грунтові турніри Марти це економ-варіант для економії коштів?
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Рейтинг у Марты низкий для квала азиатских турниров.... Ну, вот как раз здесь надо рейтинг и зарабатывать. А валить куда-то ген за очи играть 60-ти тысячт=ники действительно смысла нет.
Тримаємо кулаки за Марту.
П.с. Я так розумію що грунтові турніри Марти це економ-варіант для економії коштів?
Кікі потрібен дуплет із перемог, щоб набрати бодай якісь очки в Чемпіонську гонку. А вона навіть 1 наразі здобути не може.
Тримаємо кулаки за Марту.
П.с. Я так розумію що грунтові турніри Марти це економ-варіант для економії коштів?
-----------------------
Рейтинг у Марты низкий для квала азиатских турниров.... Ну, вот как раз здесь надо рейтинг и зарабатывать. А валить куда-то ген за очи играть 60-ти тысячт=ники действительно смысла нет.
Тримаємо кулаки за Марту.
П.с. Я так розумію що грунтові турніри Марти це економ-варіант для економії коштів?
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