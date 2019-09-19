Осака. Надежда Киченок сыграет в парном полуфинале

09:16 — Atlos

Мальмё слабейшая команда в группе, если таких не переигрывать то кого, хотя может быть что уже и ...

09:14 — marko2020

А давай ещё вспомним как 10 лет назад играли почему так мало только 4 года назад. Напомни мне как...

09:14 — Zport.

За наротного чемпиона разве что в ордло болели

09:12 — Микола Унгурян

"суха" перемога доволі обнадійливий прогноз. Але те що буде перемога таки віриться