Осака. Надежда Киченок сыграет в парном полуфинале

Украинская теннисистка Надежда Киченок одержала победу в 1/4 финала парного разряда на Премьере в Осаке.
В паре с американкой Эбигейл Спирс украинка переиграла на супер тай-брейке японский дуэт Эри Ходзуми / Макото Ниномия.
Осака. Четвертьфинал парного разряда
Надежда Киченок / Эбигейл Спирс – Эри Ходзуми / Макото Ниномия – 2:6, 6:1, 13:11
В полуфинале Киченок и Спирс сразятся против победительниц матча Грёнефельд/Схюрс – Се Шу-Ин /Се Шувэй.
Ранее парный разряд покинули Людмила Киченок и Даяна Ястремская.
Источник — Sport.ua
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