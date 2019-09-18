Осака. Ястремская вылетела в парном разряде

Сегодня Даяна Ястремская в первом раунде турнира WTA в Осаке в парном разряде вместе с представительницей Польши Алисией Росольской встречалась с тайваньским дуэтом Се Шу-Ин /Се Шувэй.
Украинско-польский дуэт потерпел поражение в двух сетах. Матч продолжался 54 минуты.
1-й раунд
Алисия Росольска (Польша)/Даяна Ястремская (Украина) - Се Шу-Ин /Се Шувэй (Тайвань) – 4:6, 0:6
Источник — Sport.ua
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