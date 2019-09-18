Ястремская / Росольска – Се Шу-Ин /Се Шувэй. LIVE трансляция

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стартует в парном разряде хардовго Премьера в Осаке (Япония).
В поединке первого круга 19-летняя украинка в дуэте с Алисией Росольской из Польши сразится против тайванского тандема Се Шу-Ин /Се Шувэй.
Встреча состоится четвертым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала – 11:40 по Киеву.
Победительницы матча в следующем раунде сразятся против первой сеяной пары Анна-Лена Грёнефельд (Германия) / Деми Схюрс (Нидерланды).
Ранее Ястремская проиграла матч одиночного разряда.
Источник — Sport.ua
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