Ястремская с новой недели поднимется на одно место в рейтинге WTA

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№27 WTA) со следующей недели поднимется на одно место в мировом рейтинге, обновив личный рекорд.
Напомним, 19-летняя украинка на этой неделе вышла в четвертьфинал хардового турнира серии Премьер 5 в Ухане, добавив себе в зачет 165 очков. Благодаря этому украинка обошла Юлию Гёргес и Гарбинье Мугурусу.
Даяна могла быть и 25-й, если бы американка Элисон Риск не выиграла у Петры Квитовой в полуфинале.
Источник — Sport.ua
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