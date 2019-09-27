Ухань. Определилась вторая финалистка

В пятницу, 27 сентября, на турнире серии Премьер 5 в Ухане прошли полуфинальные матчи.
В первом матче победила действующая чемпионка турнира Арина Соболенко, а во втором сражались Петра Квитова (№7 WTA) и Элисон Риск из США (№35 WTA).
Обидчица Элины Свитолиной снова обыграла теннисистку из первой десятки мирового рейтинга (четвертый раз за год), сыграв два плотных сета, каждый из которых продолжался не менее часа.
Ухань. Полуфинал
Петра Квитова (Чехия) – Элисон Риск (США) – 5:7, 5:7
Благодаря этому успеху Риск поднимется как минимум на 24-е место в мировом рейтинге, установив лучший результат в карьере. Победа позволит ей добавить еще 3 позиции.
Квитова потеряла шанс обойти Бьянку Андрееску и останется седьмой.
Источник — Sport.ua
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І зупинила Петру. Для Еліни. При всій моїй симпатії до Петри, сьогодні вболівала за Ріск.
І зупинила Петру. Для Еліни. При всій моїй симпатії до Петри, сьогодні вболівала за Ріск.
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