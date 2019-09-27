Ухань. Определилась вторая финалистка

Не обижайся, но ты просто король по банальностям и чемпион по шаблонам... скучновато, ты перестал...

ты только что описал всю риторику канала футбол и ?

Ооооо... смотрю у тебя совсем все печально

Гравці з ігровою практикою в резерві, а "лавочники" в складі

17:36 — MaxUa

Хм. Так если и тому дала, и этому дала, это ведь женщина с пониженной социальной ответственностью...

17:30 — vital

Дивне рішення ДК: логічніше щоб усі грали, чи не грали, а то виглядає якось "тому дала, а тому не...