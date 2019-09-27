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Ухань. Определилась вторая финалистка

Элисон Риск после победы над Элиной Свитолиной обыграла еще и Петру Квитову

  • 27.09.2019 16:33
  • 934 просмотра
  • 2 комментария
Ухань. Определилась вторая финалистка
© WTA. Арина Соболенко
В пятницу, 27 сентября, на турнире серии Премьер 5 в Ухане прошли полуфинальные матчи.
 
В первом матче победила действующая чемпионка турнира Арина Соболенко, а во втором сражались Петра Квитова (№7 WTA) и Элисон Риск из США (№35 WTA).
 
Обидчица Элины Свитолиной снова обыграла теннисистку из первой десятки мирового рейтинга (четвертый раз за год), сыграв два плотных сета, каждый из которых продолжался не менее часа.
 
Ухань. Полуфинал
Петра Квитова (Чехия) – Элисон Риск (США) – 5:7, 5:7
 
Благодаря этому успеху Риск поднимется как минимум на 24-е место в мировом рейтинге, установив лучший результат в карьере. Победа позволит ей добавить еще 3 позиции.
 
Квитова потеряла шанс обойти Бьянку Андрееску и останется седьмой.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 27.09.2019 16:48
    0
    Заслужила.
    І зупинила Петру. Для Еліни. При всій моїй симпатії до Петри, сьогодні вболівала за Ріск.
    Ссылка
    ternow
      ternow, 27.09.2019 16:41
    0
    Думаю, Риске и выиграет Ухань в этом году: в прекрасной сейчас форме эта американка...
    Ссылка
    Elis
      Elis, 27.09.2019 16:48
    0
    Заслужила.
    І зупинила Петру. Для Еліни. При всій моїй симпатії до Петри, сьогодні вболівала за Ріск.
    Ссылка
    ternow
      ternow, 27.09.2019 16:41
    0
    Думаю, Риске и выиграет Ухань в этом году: в прекрасной сейчас форме эта американка...
    Ссылка
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