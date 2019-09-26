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Ухань. Стали известны все полуфиналистки

К сожалению, дальше без украинок

  • 26.09.2019 17:30
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  • 1 комментарий
Ухань. Стали известны все полуфиналистки
© wuhanopentennis. Эшли Барти
В четверг, 26 сентября, на турнире серии Премьер 5 в Ухане прошли четвертьфиналы.
 
В первом матче лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти в трех сетах одолела хорватку Петру Мартич. Барти сохранит лидерство в мировом рейтинге после завершения турнира. Мартич, в свою очередь, установит новый личный рекорд (16-е или 17-е место).
 
К сожалению, турнир покинули обе украинки. Но Даяна Ястремская обеспечила себе новый личный рекорд в мировом рейтинге, а Элина Свитолина поднялась в топ-8 Чемпионской гонки.
 
Ухань. Четвертьфинал
 
Эшли Барти (Австралия) – Петра Мартич (Хорватия) – 7:6, 3:6, 6:3
Арина Соболенко (Беларусь) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:3, 1:6, 6:1
 
Пары полуфиналов
 
Барти – Соболенко 
Квитова – Риск 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 26.09.2019 13:22
    -6
    Тестерон рулить
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