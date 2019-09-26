Ухань. Стали известны все полуфиналистки

В четверг, 26 сентября, на турнире серии Премьер 5 в Ухане прошли четвертьфиналы.
В первом матче лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти в трех сетах одолела хорватку Петру Мартич. Барти сохранит лидерство в мировом рейтинге после завершения турнира. Мартич, в свою очередь, установит новый личный рекорд (16-е или 17-е место).
К сожалению, турнир покинули обе украинки. Но Даяна Ястремская обеспечила себе новый личный рекорд в мировом рейтинге, а Элина Свитолина поднялась в топ-8 Чемпионской гонки.
Ухань. Четвертьфинал
Эшли Барти (Австралия) – Петра Мартич (Хорватия) – 7:6, 3:6, 6:3
Арина Соболенко (Беларусь) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:3, 1:6, 6:1
Пары полуфиналов
Барти – Соболенко
Квитова – Риск
Источник — Sport.ua
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