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Ухань. Людмила Киченок вышла во второй раунд в паре

Украинка стартовала с победы вслед за сестрой Надеждой

  • 24.09.2019 16:06
  • 233 просмотра
  • 1 комментарий
Ухань. Людмила Киченок вышла во второй раунд в паре
© БТУ. Людмила Киченок

Сегодня украинская теннисистка Людмила Киченок вместе Дезире Кравчик из США в первом раунде турнира WTA в Ухане в парном разряде встречалась с китайским дуэтом Пэн Шуай/Ван Яфань.

Украино-американский дуэт одержал победу в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 38 минут.

Парный разряд (женщины). Первый раунд

Пэн Шуай/Ван Яфань (Китай) – Людмила Киченок (Украина)/Дезире Кравчик (США) – 4:6, 7:5, 2:10

Во втором раунде Киченок и Кравчик встретятся со вторым сеяным бельгийско-белорусским дуэтом Элиза Мертенс/Арина Соболенко.

Ранее с победы в парном разряде стартовала и родная сестра Людмилы Киченок Надежда.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    relax-1984
      relax-1984, 24.09.2019 16:52
    0
    Нормально так с жребием прет нашим лучшим парницам: в следующем круге Люде играть со вторыми сеяными, Наде - с первыми... Не, ну мы, конечно, держим кулачки )))
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 24.09.2019 16:52
    0
    Нормально так с жребием прет нашим лучшим парницам: в следующем круге Люде играть со вторыми сеяными, Наде - с первыми... Не, ну мы, конечно, держим кулачки )))
    Ссылка
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