Ухань. Людмила Киченок вышла во второй раунд в паре

Сегодня украинская теннисистка Людмила Киченок вместе Дезире Кравчик из США в первом раунде турнира WTA в Ухане в парном разряде встречалась с китайским дуэтом Пэн Шуай/Ван Яфань.
Украино-американский дуэт одержал победу в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 38 минут.
Парный разряд (женщины). Первый раунд
Пэн Шуай/Ван Яфань (Китай) – Людмила Киченок (Украина)/Дезире Кравчик (США) – 4:6, 7:5, 2:10
Во втором раунде Киченок и Кравчик встретятся со вторым сеяным бельгийско-белорусским дуэтом Элиза Мертенс/Арина Соболенко.
Ранее с победы в парном разряде стартовала и родная сестра Людмилы Киченок Надежда.
Источник — Sport.ua
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