Последние комментарии

Ухань. Людмила Киченок вышла во второй раунд в паре 16:52 — relax-1984 Нормально так с жребием прет нашим лучшим парницам: в следующем круге Люде играть со вторыми сеян...

Дорога Динамо в Мариуполь займет 8 часов 16:51 — Муґунот Уух "зато налоги платят".. еще бы написали что то типа "западенцев содержат" или "Киев кормят" ну пла...

Михайличенко взял Самбрано и Сидклея в Мариуполь 16:37 — «УАФ– М а ф і я!» А до травмы почему не играл?

Украина - Сербия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция 16:31 — Elaiz В чем позор? на прошлом ЧЕ поляки дома проиграли им 3-0 на глазах у 50 тыс своих болельщиков, в 2... 16:30 — Elaiz Я здесь,,словенцы красавчики,

Мариуполь – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины 16:31 — Dirkochelo Арендовец, атакуй! И Динаму запакуй! А не то придут кроты И загонят всех в кусты !

17 причин почему. Как Месси стал лучшим игроком года ФИФА 16:30 — MaxUa 1. Какое отношение к определению лучшего игрока ГОДА имеют рекордные показатели за всю карьеру иг...

Олимпийские чемпионы, которые достигли многого и в профессионалах 16:27 — zack1976 Это бы не помогло, но ему так было спокойнее

КОВАЛЕВ: «Я – лучший в полутяжелом весе, других чемпионов не знают» 16:25 — Мистер Нокаут Он выбрал тебя потому что ты самый старый из чемпионов и поэтому он сможет тебя побить.