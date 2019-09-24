Киченок/Кравчик – Пэн Шуай/Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 24 сентября, украинская теннисистка Людмила Киченок стартует в парном разряде на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
В матче первого круга украинка в дуэте с Дезире Кравчик из США сразится против китайской пары Пэн Шуай / Ван Яфань.
Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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