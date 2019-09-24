Киченок/Кравчик – Пэн Шуай/Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Какая же чушь,а не статья. Под чем такое пишут?

Хуже этой статИ только клип ТиматИ

... мене теж дістало домінування "солодкої парочки", але кращих на сьогоднішній день просто нема!

13:44 — vizuals

Ну наведи мені мої образи на адресу українських спортсменів. Я чекаю

13:43 — vizuals

Ну ось ти і показав, що ідіот тут ти, і не тільки ідіот, а ще і брехун, тому що сбрехав, що я вка...

13:42 — Вадім Рубік

Якшо почнеш культурно писати, без образ в адрес українських спортсменів, тоді і перестану.. А то ...