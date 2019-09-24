Ухань. Надежда Киченок начала с победы

Украинская теннисистка Надежда Киченок уверенно стартовала в парном разряде на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
В матче первого круга украинка в дуэте с Абигейл Спирс из США в двух сетах обыграла пару Эллен Перес (Австралия) / Алисия Росольска (Польша).
Ухань. Первый раунд парного разряда
Надежда Киченок / Абигейл Спирс – Эллен Перес / Алисия Росольска – 6:3, 6:4
В следующем раунде Киченок и Спирс сразятся против первой сеяной пары Се Шувэй (Тайвань) / Барбора Стрыцова (Чехия).
Источник — Sport.ua
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