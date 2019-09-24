Ухань. Надежда Киченок начала с победы

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РОНАЛДУ: «Ван Дейк больше заслужил награду лучшего игрока ФИФА» 07:36 — Ukrop Под эгидой фифа проводятся турниры сборных и клубный чемпионат мира. Что выиграл месси в сборной ...

Бурда может провести полгода без игры из-за травмы колена 07:26 — Odinokij Жаль парня, а после травмы поскорей становись на свой уровень.Скорейшего выздоровления и удачи!

Донбасс жестоко разгромил Динамо 07:03 — Vladdal Не смешно. Хотелось бы видеть в Харькове нормальную команду, но вот всё не складывается никак. А ...