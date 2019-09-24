Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Ухань. Надежда Киченок начала с победы

Украинская теннисистка сыграет во втором круге парного разряда

  • 24.09.2019 07:33
  • 145 просмотров
  • 0 комментариев
Ухань. Надежда Киченок начала с победы
© БТУ. Надежда Киченок и Абигейл Спирс
Украинская теннисистка Надежда Киченок уверенно стартовала в парном разряде на турнире серии Премьер 5 в Ухане.
 
В матче первого круга украинка в дуэте с Абигейл Спирс из США в двух сетах обыграла пару Эллен Перес (Австралия) / Алисия Росольска (Польша).
 
Ухань. Первый раунд парного разряда
Надежда Киченок / Абигейл Спирс – Эллен Перес / Алисия Росольска – 6:3, 6:4
 
В следующем раунде Киченок и Спирс сразятся против первой сеяной пары Се Шувэй (Тайвань) / Барбора Стрыцова (Чехия).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности