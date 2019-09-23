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Элина СВИТОЛИНА: «Моя цель – выступить на Итоговом турнире»

Украинская теннисистка – о целях на концовку сезона

  • 23.09.2019 16:31
  • 1157 просмотров
  • 1 комментарий
Элина СВИТОЛИНА: «Моя цель – выступить на Итоговом турнире»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Элина Свитолина рассказала о своей травме и о целях на концовку сезона:

«Если говорить о моей травме, то на данный момент нет какого-то конкретного решения. То есть, я бы могла и не играть в Чжэнчжоу и Гуанчжоу, но я решила играть, решила попробовать. Я же не знала, что проведу 5 часов и 15 минут на корте за один день и это полностью разрушит мою форму и мой организм к следующему турниру, где я была не готова играть. Вот почему мы приняли решение немного отдохнуть. Я потренировалась сегодня, я в порядке. Думаю, я буду готова к игре во вторник.

Я делаю все, что в моих силах, чтобы быть готовой и хорошо сыграть в Ухане и Пекине. Я понемногу тренируюсь, не слишком много. Я чувствую, что могу играть хорошо, если хорошо себя чувствую. Сейчас я стараюсь сделать все, что возможно, чтобы физически быть в форме на корте. Моя цель – быть здоровой. Среди других целей – это выступление на Итоговом турнире, конечно, это тоже моя цель. Однозначно, это моя цель на концовку сезона. Но слишком задумываться над тем, что нужно делать, я не буду.

Мне осталось отыграть 3 турнира, все теннисистки довольно близко друг к другу по очкам. Так что, да, это моя цель, но и цель также не убить свое колено. Это тоже важно, я так считаю (смеется). Конечно, сейчас чувствуется давление последних турниров. Каждый борется за какие-то результаты. На этих турнирах выступают только сильнейшие, сюда все приезжают, поэтому хочется и себя проявить с наилучшей стороны. Иногда так и получается, а иногда – нет. Вот почему я стараюсь сфокусироваться на своем здоровье и своей игре. Что должно произойти, то и произойдет».

Ранее стала известна соперница Свитолиной по второму раунду турнира в Ухане.

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Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 23.09.2019 17:51
    0
    ..."Мне осталось отыграть 3 турнира..." - Ухань, Пекін і Підсумковий турнір - виходить Москва - чергова качка від ЗМІ!!!!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 23.09.2019 17:51
    0
    ..."Мне осталось отыграть 3 турнира..." - Ухань, Пекін і Підсумковий турнір - виходить Москва - чергова качка від ЗМІ!!!!
    Ссылка
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