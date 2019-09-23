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Ухань. Определились соперницы Свитолиной и Ястремской во 2-м круге

Элина сыграет с Мугурусой, Даяна – с Макхэйл

  • 23.09.2019 14:53
  • 2277 просмотров
  • 4 комментария
Ухань. Определились соперницы Свитолиной и Ястремской во 2-м круге
© WTA. Гарбинье Мугуруса
Лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина (№3 WTA) и Даяна Ястремская (№27 WTA) узнали соперниц по второму кругу на турнире серии Премьер 5 в Ухане (Китай).
 
Свитолина сыграет против экс-первой ракетки мира Гарбинье Мугурусы (№26 WTA), которой она в 2019 году проиграла на Ролан Гаррос. Отметим, что для Элины это будет первый матч на турнире.
 
Ястремская продолжит турнир матчем против Кристины Макхэйл (№104 WTA) из США, которой проиграла единственную очную встречу в 2018 году.
 
Ухань. Первый круг
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Пэн Шуай (Китай) – 6:3, 6:2
Кристина Макхэйл (США) – Анастасия Севастова (Латвия) – 4:6, 6:3, 6:3

 

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Sashamar
    Sashamar, 23.09.2019 16:27
    0
    vizuals, 23.09.2019 15:11
    Прохідні у принципі. Особливо в Даяни. Макхейл для неї занадто просто грає, без хитрощів.
    А Еліна - усе від стану коліна залежить
    З язика зняли. Даяні тільки не розслаблятися, не нервувати і все буде добре. Макхейл виграла у Севастовой тільки тому, що остання зараз взагалі не в формі.
    Щодо Еліни, все дійсно залежить від коліна (майже рима ). Шуай Пен можна було обіграти і на одній нозі, а цю ні. Будемо сподіватися, що не підведе.
    Шкода, що наразі пруха скінчилася . Крім виграшу Мугуруси, виграла Кенін у Павлюченковой, а для наших краще було б навпаки, виграла Мертенс (її переслідує Даяна в рейтингу), взяла перший сет Квітова на тайбрейку.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.09.2019 15:11
    +3
    Прохідні у принципі. Особливо в Даяни. Макхейл для неї занадто просто грає, без хитрощів.
    А Еліна - усе від стану коліна залежить
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 23.09.2019 15:08
    +1
    ну те, що в Світоліної в першому матчі суперниця мабуть гірше і не придумаєш ще не означає, що нема шансів. Тут якраз шанси 50/50
    Ссылка
    Владимир Сагайдак
      Владимир Сагайдак, 23.09.2019 14:57
    -15
    Хорошо испанка потренировалась перед Элечкой 23 виннреса 7 эйсов все часик какой-то там на корте провела) Идет уничтожать Эличку, как это было на РГ))
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.09.2019 15:11
    +3
    Прохідні у принципі. Особливо в Даяни. Макхейл для неї занадто просто грає, без хитрощів.
    А Еліна - усе від стану коліна залежить
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 23.09.2019 15:08
    +1
    ну те, що в Світоліної в першому матчі суперниця мабуть гірше і не придумаєш ще не означає, що нема шансів. Тут якраз шанси 50/50
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 23.09.2019 16:27
    0
    vizuals, 23.09.2019 15:11
    Прохідні у принципі. Особливо в Даяни. Макхейл для неї занадто просто грає, без хитрощів.
    А Еліна - усе від стану коліна залежить
    З язика зняли. Даяні тільки не розслаблятися, не нервувати і все буде добре. Макхейл виграла у Севастовой тільки тому, що остання зараз взагалі не в формі.
    Щодо Еліни, все дійсно залежить від коліна (майже рима ). Шуай Пен можна було обіграти і на одній нозі, а цю ні. Будемо сподіватися, що не підведе.
    Шкода, що наразі пруха скінчилася . Крім виграшу Мугуруси, виграла Кенін у Павлюченковой, а для наших краще було б навпаки, виграла Мертенс (її переслідує Даяна в рейтингу), взяла перший сет Квітова на тайбрейку.
    Ссылка
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