Ухань. Определились соперницы Свитолиной и Ястремской во 2-м круге

Лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина (№3 WTA) и Даяна Ястремская (№27 WTA) узнали соперниц по второму кругу на турнире серии Премьер 5 в Ухане (Китай).
Свитолина сыграет против экс-первой ракетки мира Гарбинье Мугурусы (№26 WTA), которой она в 2019 году проиграла на Ролан Гаррос. Отметим, что для Элины это будет первый матч на турнире.
Ястремская продолжит турнир матчем против Кристины Макхэйл (№104 WTA) из США, которой проиграла единственную очную встречу в 2018 году.
Ухань. Первый круг
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Пэн Шуай (Китай) – 6:3, 6:2
Кристина Макхэйл (США) – Анастасия Севастова (Латвия) – 4:6, 6:3, 6:3
Источник — Sport.ua
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А Еліна - усе від стану коліна залежить
Щодо Еліни, все дійсно залежить від коліна (майже рима ). Шуай Пен можна було обіграти і на одній нозі, а цю ні. Будемо сподіватися, що не підведе.
Шкода, що наразі пруха скінчилася . Крім виграшу Мугуруси, виграла Кенін у Павлюченковой, а для наших краще було б навпаки, виграла Мертенс (її переслідує Даяна в рейтингу), взяла перший сет Квітова на тайбрейку.
А Еліна - усе від стану коліна залежить
А Еліна - усе від стану коліна залежить
А Еліна - усе від стану коліна залежить
Щодо Еліни, все дійсно залежить від коліна (майже рима ). Шуай Пен можна було обіграти і на одній нозі, а цю ні. Будемо сподіватися, що не підведе.
Шкода, що наразі пруха скінчилася . Крім виграшу Мугуруси, виграла Кенін у Павлюченковой, а для наших краще було б навпаки, виграла Мертенс (її переслідує Даяна в рейтингу), взяла перший сет Квітова на тайбрейку.
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