Рейтинг WTA. Ястремская на одну позицию улучшила свой рекорд

По итогам очередной недели в мировом рейтинге WTA не случилось особых изменений. Продолжает возглавлять мировую классификацию австралийка Эшли Барти.
В целом, в топ-10 никаких изменений не произошло.
Среди украинок обновила свой личный рекорд вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, теперь она занимает 27-е место. Существенный рывок совершила Марта Костюк. 17-летняя спортсменка вышла в финал турнира во Франции, благодаря чему поднялась на 33 строчки и теперь занимает 182-ю позицию.
В чемпионской гонке на две позиции свой рейтинг улучшила Наоми Осака, которая на неделе выиграла турнир в Японии.
Источник — Sport.ua
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