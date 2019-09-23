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Рейтинг WTA. Ястремская на одну позицию улучшила свой рекорд

19-летняя украинка стала 27-й ракеткой мира

  • 23.09.2019 09:17
  • 1133 просмотра
  • 1 комментарий
Рейтинг WTA. Ястремская на одну позицию улучшила свой рекорд
© US Open. Даяна Ястремская
По итогам очередной недели в мировом рейтинге WTA не случилось особых изменений. Продолжает возглавлять мировую классификацию австралийка Эшли Барти.
 
В целом, в топ-10 никаких изменений не произошло.
 
 
Среди украинок обновила свой личный рекорд вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, теперь она занимает 27-е место. Существенный рывок совершила Марта Костюк. 17-летняя спортсменка вышла в финал турнира во Франции, благодаря чему поднялась на 33 строчки и теперь занимает 182-ю позицию.
 
 
В чемпионской гонке на две позиции свой рейтинг улучшила Наоми Осака, которая на неделе выиграла турнир в Японии. 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 23.09.2019 09:31
    +1
    Після Вуханя подивимося, що буде
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.09.2019 09:31
    +1
    Після Вуханя подивимося, що буде
    Ссылка
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