Ухань. Стала известна соперница Козловой по первому кругу

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№72 WTA) узнала первую соперницу в основной сетке турнира Премьер 5 в Ухане (Китай).
На старте основного турнира украинка сразится с американкой Элисон Риск (№32 WTA).
Напомним, Козлова успешно прошла квалификацию, одолев в финале отбора шведку Ребекку Петерсон (№52 WTA).
Источник — Sport.ua
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