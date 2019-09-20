Ухань. Свитолина и Ястремская узнали соперниц

14:02 — jekаfunny

Да , за эмоции конечно респект . Видно что не пофиг как некоторыми кто вечно сидел с покерфейсом....

13:51 — MaxUa

Тебя никто не заставляет смотреть. Тебя никто не заставляет болеть. Тебя никто не заставляет жить...