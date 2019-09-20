Ухань. Свитолина и Ястремская узнали соперниц

Состоялась жеребьевка основной сетки одиночного разряда на хардовом турнире серии Премьер 5 в Ухане.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) начнет турнир со второго круга, сыграв против победительницы матча Гарбинье Мугуруса (№26 WTA) - Пэн Шуай (№34 WTA).
Даяна Ястремская (№28 WTA) дебютирует в основной сетке турнира в Ухане поединком против Айлы Томлянович (№42 WTA).
Катерина Козлова (№72 WTA) пока что сражается в квалификации. В финале отбора она сыграет против Ребекки Петерсон (№52 WTA).
Основная сетка турнир в Ухане пройдет с 23 по 29 сентября.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.