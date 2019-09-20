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Ухань. Свитолина и Ястремская узнали соперниц

Состоялась жеребьевка турнира «Wuhan Open»

  • 20.09.2019 13:42
  • 770 просмотров
  • 1 комментарий
Ухань. Свитолина и Ястремская узнали соперниц
© wuhanopentennis
Состоялась жеребьевка основной сетки одиночного разряда на хардовом турнире серии Премьер 5 в Ухане.
 
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) начнет турнир со второго круга, сыграв против победительницы матча Гарбинье Мугуруса (№26 WTA) - Пэн Шуай (№34 WTA).
 
Даяна Ястремская (№28 WTA) дебютирует в основной сетке турнира в Ухане поединком против Айлы Томлянович (№42 WTA).
 
Катерина Козлова (№72 WTA) пока что сражается в квалификации. В финале отбора она сыграет против Ребекки Петерсон (№52 WTA). 
 
Основная сетка турнир в Ухане пройдет с 23 по 29 сентября.
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 20.09.2019 13:52
    0
    Еля пока
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 20.09.2019 13:52
    0
    Еля пока
    Ссылка
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