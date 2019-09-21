Гуанчжоу. Кенин завоевала третий трофей в сезоне

Американская теннисистка Софья Кенин одержала победу в финале соревнований категории International в Гуанчжоу (Китай). В трёх партиях она переиграла 35-летнюю австралийку Саманту Стосур — 6:7 (4:7), 6:4, 6:2.
Для 20-летней Кенин титул в Гуанчжоу стал третьим в сезоне и карьере. Ранее Кенин побеждала на хардовых соревнованиях в Хобарте (Австралия) и Мальорке (Испания). Успех в Гуанчжоу позволит ей подняться на 19-ю строчку в рейтинге WTA.
На стадии второго круга американка выбила украинку Катарину Завацкую. Элина Свитолина прекратила борьбу на турнире из-за травмы на стадии второго круга.
.@SofiaKenin is your #GuangzhouOpen Champion! 🏆— WTA (@WTA) 21 сентября 2019 г.
She moves past Stosur, 6-7(4), 6-4, 6-2 pic.twitter.com/RFkjftGMiy
Источник — Sport.ua
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