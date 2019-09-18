Гуанчжоу. Завацкая уступила Кенин

Наш Шахтер - самый бразильский Шахтер в мире, и никакие другие Шахтеры не перебразилят его по бра...

11:58 — JulikoB

Ты просто тупой, значит написано не для тебя.

11:52 — Kozja13

Что ты мелешь вообще, полудаун?? О чем твой высер вообще?

11:49 — JulikoB

Чет кроты заскулили. А как же лучший в мире исмаили? А менеджмент? А умение дорого продавать футб...