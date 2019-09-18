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Гуанчжоу. Завацкая уступила Кенин

Украинка покидает турнир в Гуанчжоу

  • 18.09.2019 10:27
  • 1240 просмотров
  • 4 комментария
Гуанчжоу. Завацкая уступила Кенин
© Detlef Gottwald. Катарина Завацкая
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№139  WTA) покидает турнир международной серии в китайском Гуанчжоу.
 
В поединке второго круга украинка в двух сетах уступила третьей сеяной Софии Кенин из США (№20 WTA).
 
Гуанчжоу. Второй круг
София Кенин (США) – Катарина Завацкая (Украина) – 6:4, 6:2
 
В 1/4 финала американка сыграет против Жасмин Паолини (Италия) или Чжэн Сайсай (Китай). 
 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 18.09.2019 11:42
    +2
    Поки що так проглядається максимум Завацької це ліга Козлової. Може ще звичайно додасть, але не видно в ній потенційної топової тенісистки. Це ще Кенін сьогодні в теніс не грала
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 18.09.2019 10:46
    0
    Наразі непомітно в Каті тих елементів, за рахунок яких можна вигравати в топ-20. Ястремська має страшну плюху і швидкість, Світоліна швидка, володіє крутим арсеналом комбінацій та усе тащить на задній, а Катя поки усе на дуже середньому рівні
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 18.09.2019 10:42
    +5
    Хоча Катаріна програла, але можна стверджувати, що зовсім не очікувано в Україні з’являється нова перспективна тенісистка. Я дивився Катаріну рік тому, то вона взагалі була ніяка, всі удари відбивала в небо, а тут така зміна, і подає добре, і важкі м’ячі витягує, і б’є сильно, а головне не втрачає гру через нерви.
    Ссылка
    mykola
    mykola, 18.09.2019 10:35
    +10
    Катаринка молодчинка, хороший урок на майбутнє.
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    mykola
    mykola, 18.09.2019 10:35
    +10
    Катаринка молодчинка, хороший урок на майбутнє.
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    kollekciy
      kollekciy, 18.09.2019 10:42
    +5
    Хоча Катаріна програла, але можна стверджувати, що зовсім не очікувано в Україні з’являється нова перспективна тенісистка. Я дивився Катаріну рік тому, то вона взагалі була ніяка, всі удари відбивала в небо, а тут така зміна, і подає добре, і важкі м’ячі витягує, і б’є сильно, а головне не втрачає гру через нерви.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 18.09.2019 11:42
    +2
    Поки що так проглядається максимум Завацької це ліга Козлової. Може ще звичайно додасть, але не видно в ній потенційної топової тенісистки. Це ще Кенін сьогодні в теніс не грала
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 18.09.2019 10:46
    0
    Наразі непомітно в Каті тих елементів, за рахунок яких можна вигравати в топ-20. Ястремська має страшну плюху і швидкість, Світоліна швидка, володіє крутим арсеналом комбінацій та усе тащить на задній, а Катя поки усе на дуже середньому рівні
    Ссылка
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