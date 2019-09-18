Гуанчжоу. Завацкая уступила Кенин

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№139 WTA) покидает турнир международной серии в китайском Гуанчжоу.
В поединке второго круга украинка в двух сетах уступила третьей сеяной Софии Кенин из США (№20 WTA).
Гуанчжоу. Второй круг
София Кенин (США) – Катарина Завацкая (Украина) – 6:4, 6:2
В 1/4 финала американка сыграет против Жасмин Паолини (Италия) или Чжэн Сайсай (Китай).
Ранее турнир покинула Катерина Козлова.
Источник — Sport.ua
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